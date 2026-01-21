Ο Ολυμπιακός είχε «φύλακα άγγελο» και αναμφίβολο MVP τον Κωνσταντή Τζολάκη, στη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν που τον διατηρεί για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης.

Στην παγωμένη Αστάνα και τη νίκη κόντρα στην Καϊράτ, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τον Ζέλσον Μαρτίνς να λειτουργήσει ως από μηχανής θεός για να σφραγίσει το πολυπόθητο τρίποντο και να βρει το αντίδοτο στην αστοχία και τον εκπληκτικό Αναρμπέγκοφ.

Αυτή τη φορά απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε έναν «φύλακα αγγέλο» κάτω από την εστία. Σε ένα παιχνίδι που τα γκολ ήρθαν στα πιο καθοριστικά σημεία του πρώτου μέρους, την αρχή και το τέλος του, ο Κωνσταντής Τζολάκης βροντοφώναξε παρών σε κάθε κίνδυνο που προκάλεσαν οι Γερμανοί στους Ερυθρόλευκους, διατηρώντας άθικτο το 2-0 που τους έδωσε... φτερά στην κατάταξη της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας πορτιέρε πραγματοποίησε πλήθος καίριων επεμβάσεων, είπε όχι σε τετ-α-τετ και αποτέλεσε την... ασπιρίνη στον πονοκέφαλο που αντιμετώπισαν οι γηπεδούχοι κατά τη διάρκεια του ματς απέναντι στη Μπάγερ, υπογράφοντας τη δεύτερη σερί νίκη της ομάδας του με ισάριθμα clean sheets!

Στο νέο επεισόδιο του Stoiximan Of The Match, ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ παρέα με τη Stoiximan παρουσιάζει κι αναλύει τον MVP της αναμέτρησης, χάρη στον οποίον ο Ολυμπιακός απέχει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από τα play-offs της διοργάνωσης.