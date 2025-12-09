Ο Ολυμπιακός γεύτηκε την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League, με MVP τον Ζέλσον Μαρτίνς που βρήκε στόχο απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και τον σχεδόν ανίκητο, Αναρμπέκοφ.

Οι πολικές συνθήκες που επικρατούν στην Αστάνα προμήνυαν μια... Οδύσσεια, αλλά και ένα ματς ειδικών συνθηκών για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι.

Εντός του θερμαινόμενου γηπέδου, ωστόσο, τα πράγματα κύλησαν βάσει σχεδίου για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ξεπάγωσαν τα όνειρα πρόκρισης και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην εφετινή League Phase (0-1). Την πρώτη από τις τρεις που θα χρειαστούν για να κατοχυρώσουν στο... photo-finish μία θέση στο Top-24 και τα play-offs του Champions League.

Καθοριστικός παράγοντας για αυτό; Φυσικά, ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χάρη σε ένα τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία στο β' μέρος, νικώντας έτσι τον κατά τα άλλα ανίκητο και τρομερά επιδραστικό κίπερ των Καζάκων, Αναρμπέκοφ.

Στο νέο επεισόδιο του Stoiximan Of The Match, ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ παρέα με τη Stoiximan παρουσιάζει κι αναλύει τον MVP της αναμέτρησης, που μπορεί να αποτελέσει το... turning point για τους Πειραιώτες ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών στα τέλη Ιανουαρίου.