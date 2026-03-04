Εθνική Γυναικών: H Μισιρλή στις κλήσεις του Σπέρτου
Κλήθηκε στην Εθνική Γυναικών από τον Βασίλη Σπέρτο η Ξανθή Μιριρλή για τον αγώνα της Γαλανόλευκης με τα Νησιά Φερόε το Σάββατο (7/3, 20:30) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027.
Η Ξανθή Μισιρλή, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακός, είναι 28χρονη κεντρική αμυντικός και είναι αυτή που θα αντικαταστήσει τη Μαρία Καπνίση, αφού η αρχηγός της ΑΕΚ υπέστη μυϊκό τραυματισμό και επέστρεψε στην Αθήνα, χάνοντας και τον αγώνα με τη Γεωργία (3-0). Όπου η Εθνική επικράτησε με σκορ 3-0 στον πρώτο της αγώνα για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2027 (League C, 4ος όμιλος).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Εξαιρετικό είναι το κλίμα στην Εθνική Ομάδα και οι διεθνείς παίκτριες αισιοδοξούν ότι η καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με την Γεωργία θα λειτουργήσει θετικά για την προσέλευση περισσότερων φιλάθλων στο ματς με τα Φερόε στις 07/03(20:30), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διεξάγεται Σάββατο και όχι καθημερινή.
Στην Αθήνα επέστρεψε η Μαρία Καπνίση που αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα. Στη θέση της κλήθηκε -και βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, η Σοφία Μισιρλή του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται επίσης ως κεντρική μπακ.».
