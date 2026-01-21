Μεντιλίμπαρ για Άγιαξ: «Η δύναμή μας είναι η ελπίδα μας για πρόκριση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του και την προσπάθεια των παικτών του.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του έμπειρου τεχνικού των «Eρυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ :

- Στο Άμστερνταμ προτιμούσατε να αντιμετωπίσετε έναν Ajax αδιάφορο ή έναν Ajax που ενδιαφέρετε πλέον για τους βαθμούς μετά την αποψινή του νίκη; Τι θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσάς;

Πολλές φορές μπορεί να προτιμάς μία ομάδα αδιάφορη χωρίς ελπίδες που δεν έχει κίνητρο να προσπαθήσει, αλλά αυτό δεν είναι πάντα το ιδανικό γιατί μία ομάδα χωρίς άγχος αν έχει καλούς παίκτες μπορεί να γίνει επικίνδυνη και να γίνει ακόμη καλύτερη. Ο Άγιαξ έχει λίγες πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση, ενώ εμείς έχουμε περισσότερες και αυτή θεωρώ ότι είναι η δύναμή μας για αυτόν τον αγώνα, η ελπίδα μας για νίκη και πρόκριση.

- Τακτικά το ματς έμοιαζε περισσότερο με αυτό με την PSV στο τέλος της ημέρας πιστεύετε ότι σας το χρωστούσε το ποδόσφαιρο αυτήν τη νίκη που είχατε χάσει σε εκείνον τον αγώνα;

Ήταν διαφορετικό θεωρώ γιατί ήμασταν αρκετά καλύτεροι σε εκείνον τον αγώνα και δεν κερδίσαμε ένα ματς στο οποίο αξίζαμε σίγουρα κάτι περισσότερο. Τώρα όμως είχε και ο αντίπαλος ευκαιρίες που δεν έκανε γκολ και εμείς σκοράραμε σε σημαντικά σημεία του αγώνα και ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Είχαμε την τύχη με το μέρος μας όμως, κάτι που μας έλειψε από την PSV.

- Σε αρκετά ματς ζητάτε αποτελεσματικότητα από τους παίκτες σας, απόψε την είχαν θεωρείτε; Επίσης πριν χρόνια η Ισπανία είχε τον Άγιο… Ίκερ (Κασίγιας), από απόψε ο Ολυμπιακός έχει τον δικό του Άγιο, τον Τζολάκη;

Όχι από σήμερα, αλλά από τότε που είναι μαζί μας ο Τζολάκης είναι ένας καλός τερματοφύλακας και είναι αυτός που μας προστατεύει, αυτό κάνει ο τερματοφύλακας προστατεύει την ομάδα του. Είναι σπάνιες οι φορές που έχει κάνει λάθη και δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά πάντα είναι εδώ και μας προστατεύει. Πραγματικά εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε και ήμασταν αποτελεσματικοί. Ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δε σκόραρε. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές δε σου δίνει αυτό που αξίζεις και υπό αυτήν την έννοια ήμασταν τυχεροί, αλλά έγινε αυτό γιατί εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας.

- Είδαμε απόψε τους παίκτες σας να βγάζουν πάθος, αλλά και αυτοθυσία όπως έπεσε ο Έσε με αυτοθυσία στο σουτ του Μάσα, ήταν αυτό που έλειπε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού σε προηγούμενα ματς;

Πραγματικά τρέξαμε πάρα πολύ και τα δώσαμε όλα μέσα στο γήπεδο, για αυτό και τώρα είναι όλοι κουρασμένοι. Ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε αρκετά, αλλά και εμείς ανταποκριθήκαμε και δείξαμε ικανοί. Παίζει ρόλο πως πάει και το παιχνίδι, το γκολ στο 2′ μας έδωσε ενέργεια, αν μας είχαν ισοφαρίσει μπορεί να μην είχαμε τόση ενέργεια, αλλά δείξαμε μεγάλο πάθος, τρέξαμε πάρα πολύ και κρατήσαμε αυτήν τη σημαντική νίκη.