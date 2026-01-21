Τζολάκης: «Για να αξίζει η προσπάθειά μας πρέπει να πάρουμε την πρόκριση με τον Άγιαξ»

Ο πρωταγωνιστής της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Κωνσταντίνος Τζολάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο ματς που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο Άμστερνταμ.

Ενας από τους κομβικούς παίκτες της νίκης του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν ήταν ο Κωνταντίνος Τζολάκης, ο οποίος με τις μεγάλες επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων μίλησε στο MEGA μετά το ματς και τόνισε:

«Ηταν μια τεράστια νίκη, για να έχει αξία πρέπει να συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα για να περάσουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε περήφανοι για τη στήριξη του κόσμου. Παίξαμε απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ κόντρα στη ροή του ματς. Στο δεύτερο μέρος διαχειριστήκαμε το προβάδισμα και πήραμε τη νίκη».

Όσο για το μεγάλο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ που έρχεται, πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουμε, δεν αξίζει η προσπάθεια μας. Ο Άγιαξ είναι πολύ καλή ομάδα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε τη πρόκριση».