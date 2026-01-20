Ο Μεχντί Ταρέμι διπλασίασε τα γκολ του Ολυμπιακού κι έκανε το 2-0 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό στο ματς απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League. Μετά τον Κοστίνια που βρήκε δίχτυα με το... καλησπέρα, ο Μεχντί Ταρέμι ήρθε για να κάνει το 2-0 για τους Πειραιώτες λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος (45+1).

Ο Ιρανός φορ υποδέχθηκε την μπαλιά του Ρόντινεϊ για να βρεθεί σε θέση βολής και να διπλασιάσει τα γκολ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, με τον Βραζιλιάνο να σημειώνει ακόμα μία ασίστ στο παιχνίδι.