Ο Ολυμπιακός μόλις στο δεύτερο λεπτό πήρε προβάδισμα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με τον Κοστίνια να σκοράρει.

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Καραϊσκάκη» για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 2'!

Ο Ολυμπιακός κέρδισε το κόρνερ και ο Ροντινέι με μια εξαιρετική εκτέλεση έφερε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της γερμανικής ομάδας, εκεί που «χτύπησε» ο Πορτογάλος μπακ.

Ο Κοστίνια σηκώθηκε και με μια δυνατή κεφαλιά «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα της Λεβερκούζεν, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπλάσβιτς για το 1-0!