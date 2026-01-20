Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το γκολ του Κοστίνια για το 1-0
Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Καραϊσκάκη» για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 2'!
Ο Ολυμπιακός κέρδισε το κόρνερ και ο Ροντινέι με μια εξαιρετική εκτέλεση έφερε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της γερμανικής ομάδας, εκεί που «χτύπησε» ο Πορτογάλος μπακ.
Ο Κοστίνια σηκώθηκε και με μια δυνατή κεφαλιά «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα της Λεβερκούζεν, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπλάσβιτς για το 1-0!
