Ολυμπιακός: Η 11άδα Μεντιλίμπαρ για Λεβερκούζεν, αποστολή ο Ελ Καμπί
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Λεβερκούζεν. Στην αποστολή βρίσκεται ο Ελ Καμπί, που είναι στον πάγκο, όπως αναπληρωματικός είναι ο Ποντένσε. Ο Γκαρθία δεν επελέγη για βασικός ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Ισπανός προπονητής επαναφέρει ένα παλιό του τρικ. Δηλαδή Κοστίνια πίσω και στην ίδια πλευρά ως ακραίος επιθετικός ο Ροντινέϊ.
Η διάταξη των Πειραιωτών για τον καθοριστικό αυτόν ευρωπαϊκό αγώνα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου πρακτικά χρειάζονται μόνο νίκη, είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.
Στον πάγκο είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Μπρούνο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.