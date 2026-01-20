Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον κομβικό αγώνα του Καραϊσκάκη με την Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπα ρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Λεβερκούζεν. Στην αποστολή βρίσκεται ο Ελ Καμπί, που είναι στον πάγκο, όπως αναπληρωματικός είναι ο Ποντένσε. Ο Γκαρθία δεν επελέγη για βασικός ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Ισπανός προπονητής επαναφέρει ένα παλιό του τρικ. Δηλαδή Κοστίνια πίσω και στην ίδια πλευρά ως ακραίος επιθετικός ο Ροντινέϊ.

Η διάταξη των Πειραιωτών για τον καθοριστικό αυτόν ευρωπαϊκό αγώνα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου πρακτικά χρειάζονται μόνο νίκη, είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

Στον πάγκο είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Μπρούνο.