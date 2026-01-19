Ο Ιρανός στράικερ είναι εκείνος που είναι ένα κλικ πιο μπροστά για την επιλογή του βασικού φορ στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν. Ποιά θέση μπορεί να... παίζεται.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρόθεση να περιμένει έως και την ύστατη ώρα τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε το ταξίδι της επιστροφής του από το Μαρόκο. Ο Ισπανός τεχνικός ωστόσο ήταν ξεκάθαρος στο ότι ο Μαροκινός διεθνής δεν αναμένεται να είναι βασικός και ότι η βασική προσδοκία είχε να κάνει με την συνθήκη του να βρεθεί στην αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν. Από την άλλη ο Μπρούνο και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονήθηκε την Δευτέρα. Για τον Ελ Καμπί ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε άλλωστε ότι ήλπιζε να τον έχει στον πάγκο μετά το ταξίδι του από το Μαρόκο και ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός.

Ως προς την 11άδα των Πειραιωτών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός γκολκίπερ και στην τετράδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και με τον Ροντινέι να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Κοστίνια. Ως προς τον Πιρόλα εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην 11άδα θα παίξει ξανά βασικός έπειτα από έναν μήνα και το 1-1 (στις 20 Δεκεμβρίου) με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.

Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τις πιθανότητές τους (με τον Γκαρθία να είναι πάντα υποψήφιος για βασικός) και μπροστά τους να είναι ο Τσικίνιο. Ο Ζέλσον με τον Ποντένσε στα 2 άκρα και ο Ταρέμι δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για βασικός στράικερ σε σχέση με τον Γιάρεμτσουκ, που είχε και ενοχλήσεις από τις προηγούμενες ημέρες. Πρακτικά το ένα ζητούμενο ως προς το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών έχει να κάνει με την μία θέση στο κέντρο και το ενδεχόμενο να χριστεί βασικός ο Γκαρθία.

Ο Βάσκος τεχνικός περιμένει από τους παίκτες του εκτός από το αγωνιστικό πάθος και φουλ ένταση και πίεση. Τα κλασικά χαρακτηριστικά που ζητά δηλαδή και τα οποία δεν είδε στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (0-2) για το Κύπελλο.