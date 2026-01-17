Δεύτερη σερί ήττα για τη Λεβερκούζεν, που λύγισε με 1-0 εκτός έδρας από τη Χόφενχαϊμ, λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ έχασε και δύο παίκτες με τραυματισμό.

Προβλημάτισε ξανά η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που ηττήθηκε 1-0 από τη Χόφενχαϊμ εκτός έδρας και έμεινε χωρίς βαθμό για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Bundesliga, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το Champions League. Παράλληλα, οι Ασπιρίνες ανησυχούν για την αποχώρηση δύο παικτών με τραυματισμό, καθώς τόσο ο βασικός τερματοφύλακας Φλέκεν, όσο και ο εξτρέμ Τέλα, βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή!

Έτσι έπαιξε η Λεβερκούζεν

Πιστός στο 3-4-2-1 ο Κάσπερ Χιούλμαντ, προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα σε σχέση με το τελευταίο ματς ενάντια στη Στουτγκάρδη, με τον Μπαντέ να παίρνει θέση στην τριάδα της άμυνας αντί του Μπελοσιάν και τον εκ νέου διαθέσιμο Σικ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης αντί του Τεριέ, ενώ πιο πίσω από τον Τσέχο, είδαμε τον Πόκου αντί του Τέγια.

Ο Φλέκεν βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Άντριχ και Κουάνσα να συμπληρώνουν την τριάδα στα στόπερ μαζί με τον Μπαντέ. Αρτούρ, Φερνάντες, Γκαρθία και Γκριμάλδο επιλέχτηκαν στο κέντρο, με τον Τίλμαν να βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τον Σικ, στο πλάι του Πόκου.

Το ματς

Ό,τι πλάνο είχε καταστρώσει ο Χιούλμαν, αναγκάστηκε να αλλάξει από πολύ νωρίς, με την Μπάγερ να μπαίνει νωθρά στο ματς και να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Μπέργκερ άνοιξε το σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι πιο επικίνδυνοι, με τον Φλέκεν να έχει τις απαντήσεις στις προσπάθειες του Ασλάνι, ενώ οι Ασπιρίνες άρχισαν να ανεβάζουν, σταδιακά, στροφές και να ψάχνουν την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες της Χόφενχαϊμ απορρόφησαν στην πίεση της Werkself και είχαν μία ακόμη καλή στιγμή για το 2-0 με σουτ του Πρας που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν στο 36'.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο προπονητής των φιλοξενούμενων έριξε στο ματς τους Μάσα και Κοφάν, οι οποίοι προέρχονταν από την παρουσία τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής προσπαθώντας να φρεσκάρει την ομάδα του, ωστόσο ο Χόφενχαϊμ παρέμενε πιο απειλητική, με τον Φλέκεν να έχει την απάντηση στα σουτ των Μπέργκερ (51' και Κούφαλ (53').

Λίγο αργότερα δε, ο Ολλανδός τερματοφύλακας αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μπλάσβιχ να τον αντικαθιστά κάνοντας ντεμπούτο με τις Ασπιρίνες. Ο Μπάουμαν στέρησε στον Γκριμάλδο ακόμη ένα γκολ φέτος στο 69', με τον Λέμπερλε να χάνει σημαντική ευκαιρία για το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα.

Στο 81', η Μπάγερ έχασε ακόμη έναν παίκτη, με τον Τέλα να αποχωρεί επτά λεπτά αφότου μπήκε στο ματς κουτσαίνοντας! Το σκορ εντέλει δεν άλλαξε, με τους νικητές να ανεβαίνουν τρίτοι και τη Werkself να παραμένει έκτη στη βαθμολογία της Bundesliga.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν

Φλέκεν (60' Μπλάσβιχ) - Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα - Αρτούρ (46' Μάσα), Φερνάντες (46' Κοφάν), Γκαρθία, Γκριμάλδο - Τίλμαν, Πόκου (74' Τέλα, 81' Χόφμαν) - Σικ