Η Ίντερ είχε αρκετά παράπονα από την διαιτησία του χθεσινού αγώνα κόντρα στην Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα το πέναλτι που δόθηκε στους «reds», το οποίο και έκρινε το ματς.

Η Ίντερ υποδέχθηκε το βράδυ της Τρίτης (09/12) στο «Τζουζέπε Μεάτσα» την Λίβερπουλ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 0-1, χάριν στο πέναλτι που κέρδισε έξυπνα στο 88ο λεπτό ο Βιρτς και εκτέλεσε εύστοχα ο Σόμποσλαϊ.

Η επίμαχη φάση προέκυψε όταν ο αμυντικός των «Νερατζούρι» Αλεσάντρο Μπαστόνι τράβηξε τη φανέλα του Γερμανού μεσοεπιθετικού. με τον διαιτητής του αγώνα, Φέλιξ Τσβάιερ, να μην υποδεικνύει στην αρχή καμία παράβαση, όμως μετά από παρέμβαση του VAR έδειξε την άσπρη βούλα.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, οι άνθρωποι των Μιλανέζων εξέφρασαν τα παράπονα τους από την διαιτησία του, γνώριμου στα μέρη μας, Γερμανού ρέφερι, με τον Ρουμάνο τεχνικό του συλλόγου, Κρίστιαν Κίβου, να ξεκαθαρίζει σε έντονο τόνο ότι διαφωνεί τελείως με τις αποφάσεις του διαιτητή.

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για αποφάσεις διαιτησίας, προτιμώ να μιλάω για εκπαίδευση, για το τι πρέπει να διδάξουμε, ειδικά σε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες. Ο διαιτητής ήταν σε καλή θέση, είδε τα πάντα και ΔΕΝ καταλόγισε πέναλτι. Το VAR πρέπει να είναι καλύτερο στην αξιολόγηση της δυναμικής μιας φάσης. Αλλά πρέπει να αποδεχτούμε την απόφαση, να μάθουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις αδικίες και σε αυτά τα περιστατικά, να είμαστε πιο προσεκτικοί και να επικεντρωθούμε στα καλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε».

🚨🎙️ Cristian Chivu:



“I don’t like to talk about refereeing decisions, I prefer to speak about education, what we need to teach- especially in these big matches.



Από την άλλη, ακόμη πιο αιχμηρός υπήρξε ο Χένρικ Μικιταριάν, με τον Αρμένιο μεσοεπιθετικό να δηλώνει ανοιχτά την διαφωνία του σχετικά με την απόφαση να δοθεί αυτό το πέναλτι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοιου είδους σφυρίγματα καταστρέφουν το ποδόσφαιρο.

«Παλέψαμε 85 λεπτά περίπου και δίνεται ένα τέτοιο πέναλτι… Αν αρχίσουμε να δίνουμε πέναλτι για κάθε επαφή, πού πάει το ποδόσφαιρο; Αν αυτό ήταν πέναλτι, τότε κάθε επαφή στην περιοχή θα πρέπει να τιμωρείται αυστηρά».

«Πέναλτι δεν υπήρχε. Δεν πιστεύω ότι έπρεπε να δοθεί στη Λίβερπουλ , αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε», κατέληξε ο 36χρόνος διεθνής.