Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (9/12) παιχνιδιών της 6ης αγωνιστικής του Champions League.

Μπορεί στην Ελλάδα το ενδιαφέρον να μονοπωλεί η εκτός έδρας μάχη του Ολυμπιακού απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30, Cosmote Sport 1), ωστόσο το μενού με το οποίο ξεκινά η 6η αγωνιστική του Champions League έχει και άλλα σπουδαία παιχνίδια.

Από αυτά, ξεχωρίζει αναμφίβολα η μάχη της Ίντερ με τη Λίβερπουλ (22:00, Cosmote Sport 2), στα... απόνερα της όλης κατάστασης με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας των όσων δήλωσε κατά του Άρνε Σλοτ και της διοίκησης των «κόκκινων».

Κατά τα άλλα, η δράση αρχίζει (πέραν του Ολυμπιακού που αναφέραμε) στις 19:45, με την Μπάγερν Μονάχου να φιλοξενεί την... ελληνική Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη (Cosmote Sport 2).

Στις 22:00 υπάρχει επίσης το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Cosmote Sport 3) στην επιστροφή των Καταλανών στο νέο «Καμπ Νόου» σε ευρωπαϊκό ματς, η εκτός έδρας δοκιμασία της Τσέλσι στην έδρα της Αταλάντα (Cosmote Sport 5), και η επίσης δύσκολη αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης στο γήπεδο της Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 6).

Στο Λονδίνο η Τότεναμ υποδέχεται τη Σλάβια Πράγας του Ζαφέιρη (Cosmote Sport 7), η Μονακό παίζει εντός με τη Γαλατασαραϊ (Cosmote Sport 8) και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ φιλοξενεί τη Μαρσέιγ (Cosmote Sport 9).

Οι σημερινές μεταδόσεις