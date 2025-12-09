Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 1-0.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και χάρη στο υπέροχο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς πήρε τη νίκη με 1-0.

Οι Πειραιώτες ήταν η καλύτερη και η πιο απειλητική ομάδα του ματς, όμως βρήκαν απέναντι τους έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, όπως ήταν ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ. Ο Καζάκος τερματοφύλακας τελείωσε το ματς με 8 αποκρούσεις και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ που άξιζαν στο 73ο λεπτό. Ο Ταρέμι πέρασε την μπάλα στον χώρο, ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα δεξιά, αιφνιδίασε τον Αναρμπέκοφ που περίπεμενε γύρισμα προς τον Ελ Καμπί και με άψογο τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση έκανε το 0-1.

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Στο 75' ο Μουζακίτης έδωσε στον Ταρέμι κι ο Ιρανός είδε τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει εντυπωσιακά τη φάση, με τη μπάλα να χτυπάει στη συνέχεια στο αριστερό του δοκάρι.

Στην εξέλιξη της φάσης, η μαγική πάσα του Μουζακίτη βρήκε το κεφάλι του Ελ Καμπί, ο Aναρμπέκοφ τού είπε «όχι» και στη συνέχεια ο Ταρέμι σε κενή εστία, έχοντας αιφνιδιαστεί έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 79' ο Ταρέμι πάσαρε στον Ελ Καμπί, ο οποίος με δυνατό σουτ είδε τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.