Τι δείχνει το περσινό Champions League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 0-1 χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς και έφτασε τους 5 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει «ζωντανή» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ, όμως για να έχει ελπίδες θα πρέπει να κάνει το 2Χ2 κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Ολυμπιακός

Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Την περασμένη σεζόν η 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπορτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.