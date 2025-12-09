Μουζακίτης: «Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουν στην πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτου τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 0-1. O Xρήστος Μουζακίτης ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ήταν βασικός, αναντικατάστατος και έκανε τη διαφορά στη μεσαία γραμμή.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του αλλά και στην πίστη για την πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη

«Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Επιτέλους, είχαμε ατυχία πάνω μας στα προηγούμενα ματς και απόψε φύγαμε νικητές. Και στα προηγούμενα ματς ήμασταν καλοί, αλλά δεν πήραμε τη νίκη.

Υπάρχει διαφορά στο χορτάρι, δεν στεκόμαστε σε αυτό, αν σκεφτόμαστε αυτά ή το κρύο δεν γινεται να καταφέρουμε κάτι. Δεν το συζητήσαμε καν στα αποδυτήρια.

Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση. Υπάρχουν δύο ακόμη ματς, πρέπει να κάνουμε δύο νίκες και το πιστεύουμε».