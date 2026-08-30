Ο πατέρας του Πάμπλο Γκαρθία, Ραμόν, μίλησε για το μέλλον του γιου του και την προοπτική να πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα μακριά από την Μπέτις.

Το όνομα του Πάμπλο Γκαρθία μπήκε δυναμικά στη μεταγραφική ζωή του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι έγινε γίνει επίσημη πρόταση ύψους 9 εκατ. ευρώ στην Μπέτις για το 70% του ποδοσφαιριστή.

Την ίδια στιγμή, η Χαλ έμοιαζε να είναι κοντά στη μεταγραφή του ωστόσο οι Πειραιώτες έχουν μπει αρκετά δυναμικά στην υπόθεση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίζει τον δικό του ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση για τον 20χρονο εξτρέμ.

Ο πατέρας του Ισπανού μεσοεπιθετικού, Ραμόν Γκαρθία, μίλησε στο «Movistar+» για τα μεταγραφικά σενάρια του γιου του και ξεκαθάρισε ότι η οριστική απόφαση θα παρθεί την Τρίτη και όχι τώρα.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Ξέρω μόνο ό,τι έχει δημοσιευτεί, αλλά απομένουν μόνο δύο ημέρες μέχρι να κλείσει η μεταγραφική περίοδος, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Την Τρίτη θα ξέρουμε τι συμβαίνει και θα αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο γι' αυτόν.

Ό,τι αποφασίσει ή ό,τι αποφασίσουμε εμείς είναι καλύτερο για αυτόν, για το μέλλον του και για όλα όσα θα ακολουθήσουν. Προφανώς, δεν υπάρχει κανείς πιο Μπέτις από το παιδί, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, μια σειρά από περιστάσεις και θα δούμε τι θα συμβεί την Τρίτη»