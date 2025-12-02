Χάνει το ματς με την Καϊράτ ο Ρέτσος

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ρέτσο για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να πέρασε από το Αγρίνιο νικώντας με 1-0 τον Παναιτωλικό χάρη στο γκολ του Ελ Καμπί για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο είχε μία σημαντική απώλεια.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με πρόβλημα στον προσαγωγό, με τον Αλέξη Καλογερόπουλο να περνάει στην θέση του.

Η ανησυχία όλων αφορούσε το ματς με την Καϊράτ, που έρχεται στις 9 του Δεκέμβρη, ωστόσο διαφάνηκε και από την εξέταση που του έγινε ότι εκείνος δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το κρίσιμο αυτό ματς των Πειραιωτών στο Champions League.

Πράγμα που σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πρέπει να επιλέξει κάποιον εκ των Μπιανκόν και Καλογερόπουλο για να είναι ο παρτενέρ του Πιρόλα στο συγκεκριμένο ματς, αφού ο Μάνσα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.