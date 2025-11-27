Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν δίστασε να αποθεώσει τον Χρήστο Μουζακίτη και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας «πασάρει» τα στατιστικά του 18χρονου χαφ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ο Τσάμπι Αλόνσο, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον νικητή του βραβείου Golden Boy Web.

Σε λίγα 24ώρα και συγκεκριμένα την 1η Δεκεμβρίου, ο Χρήστος Μουζακίτης θα βραβευθεί στο Τορίνο και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, νικώντας τεράστια αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα σταθεί δίπλα στον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το Golden Boy Award.

Πριν από αυτό, όμως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έριξε στη... μάχη για τη ματσάρα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 18χρονος χαφ στάθηκε απέναντι σε «κολοσσούς» όπως ο Τσουαμενί, ο Καμαβινγκά και ο Βαλβέρδε, κάνοντας μία εξαιρετική εμφάνιση για τον Ολυμπιακό.

Αθόρυβος, σχεδόν αλάνθαστος και ένας κινητήριος μοχλός στο πλάνο του Ισπανού προπονητή, με τις επιδόσεις του να φέρουν την... υπόκλιση του Τσάμπι Αλόνσο που υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , μεταφράζει τα λόγια του Ισπανού προπονητή της Ρεάλ και δίνει στο... πιάτο την εμφάνιση του διεθνή μέσου.

Σχεδόν... άριστος στις μεταβιβάσεις του!

Δεν είναι λίγο να αγωνίζεσαι απέναντι στα καλύτερα χαφ του πλανήτη. Και ειδικά όταν για ένα ημίχρονο, στο πλάι σου δεν είναι ο Έσε που μπορεί να καταπιεί δεκάδες χιλιόμετρα αλλά ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ναι μεν έχει την εμπειρία αλλά από την άλλη βαδίζει τα 35 χρόνια ζωής.

Ο Μουζακίτης είχε έναν πιο δημιουργικό ρόλο από τον Μεντιλίμπαρ και οι βοήθειες που έδωσε στο θέμα της κυκλοφορίας της μπάλας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ο 18χρονος χαφ είχε εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας καθώς από τις 50 πάσες που έκανε, οι 44 ήταν επιτυχημένες με αποτέλεσμα να είναι πρώτος από τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη κατηγορία και τρίτος στη συνολική κατάταξη του ματς.

Από αυτές, οι εννιά έγιναν στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, δηλαδή κοντά στην περιοχή της Ρεάλ με μόλις μία να είναι λάθος (!). Γενικά η μπάλα περνούσε από τα δικά του πόδια, έχοντας συνολικά 71 επαφές κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας την κατοχή 10 φορές αλλά στο αντίπαλο μισό και ποτέ στο δικό του.

Από εκεί και πέρα, επιχείρησε τρεις μεγάλες μπαλιές με δύο εξ αυτών να βρίσκουν συμπαίκτη του, λειτούργησε εξαιρετικά υπό πίεση από τους αντίπαλους χαφ και έβγαλε μία σιγουριά παραπάνω όταν η κατοχή περνούσε από τα πόδια του.

Προσήλωση στο αμυντικό σκέλος

Το θετικό με τον Μουζακίτη είναι ότι δεν επαναπαύθηκε στο κομμάτι της δημιουργίας αλλά είχε ενεργή συμμετοχή και στο αμυντικό σκέλος, δίνοντας σημαντικές βοήθειες τόσο στον Γκαρθία όσο και στον Έσε, ειδικά όταν βγήκε ο Τσικίνιο λόγω τραυματισμού.

Ο Έλληνας χαφ μέτρησε επτά μονομαχίες απέναντι σε μεγαλύτερα κορμιά από τον ίδιο και, φυσικά, πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές από εκείνον. Άξιο αναφοράς είναι ότι όσοι έπαιξαν αντίπαλοι του στη μεσαία γραμμή έχουν κατακτήσει τουλάχιστον ένα Champions League (ο Θεμπάγιος είχε τρία).

Από αυτές τις επτά μονομαχίες, ο Μουζακίτης βγήκε νικητής στις τρεις ενώ συνολικά είχε και οκτώ ανακτήσεις της μπάλας κοντά στη μεσαία γραμμή αλλά και κοντά στην περιοχή του αντιπάλου.

Χιλιόμετρα, πρέσινγκ και η φάση με τον Γκιουλέρ

Όπως αναλύσαμε στο Gazzetta , οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πλησίασαν απλώς τα χιλιόμετρα που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά τα ξεπέρασαν κιόλας, με όλους ποδοσφαιριστές να διανύουν αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν μία τέτοια περίπτωση, όπως καταλαβαίνουμε και από το heatmap.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής δεν έτρεξε μόνο στη μεσαία γραμμή αλλά βοήθησε τον Ορτέγα όταν ο Γκιουλέρ έπαιρνε την μπάλα, ακολουθούσε το πρέσινγκ του Ολυμπιακού όταν η μπάλα ήταν στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης και προσπαθούσε να καλύψει όσο περισσότερους χώρους γινόταν στο τρανζίσιον.

Το heatmap του Μυστακίδη

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ο «Μούζα» έκανε οκτώ ανακτήσεις της μπάλας, με πέντε από αυτές να είναι στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, δείγμα του πόσο ψηλά πίεζε την αντίπαλη άμυνα. Εκτός από δύο σουτ τα οποία ήταν αρκετά άστοχα, ο Έλληνας χαφ δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στο επιθετικό κομμάτι, εκτός από μία κάθετη στον Στρεφέτσα, του οποίου το σουτ πήγε άουτ.

Τέλος, highlight της βραδιάς είναι και η μονομαχία με τον Αρντά Γκιουλέρ στο 18ο λεπτό. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός ήταν εκ των βασικών αντιπάλων του Έλληνα χαφ και η μάχη τους στον αγωνιστικό χώρο είχε ιδιαίτερη χροιά για τους λάτρεις των wonderkids.

Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, ο Μουζακίτης έχει πάρει την μπάλα στην αριστερή πλευρά και πάνω στη γραμμή, υπό την πίεση του Τούρκου ποδοσφαιριστή αλλά καταφέρνει με ωραία κίνηση να τον προσπεράσει και να μπει προς τον άξονα, με τον αντίπαλο του να τον σταματά με παρατεταμένο τράβηγμα και φάουλ.

Μία στιγμή που εκνεύρισε τον Τούρκο ποδοσφαιριστή και έμεινε ως ένα από τα highlight του αγώνα. Σε μία βραδιά όπου το άστρο του Μουζακίτη έλαμψε κόντρα στους αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε τον Τσάμπι Αλόνσο να τον αποθεώνει.