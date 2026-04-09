Ολυμπιακός: Η νέα γενιά των παικτών των Πειραιωτών στο μουσείο της ομάδας
Οι αθλητές της Ακαδημίας των τμημάτων Κ15 & Κ17, που φιλοξενούνται στον Ρέντη, επισκέφθηκαν το μουσείο της ομάδας του Ολυμπιακού.
Οι Ακαδημίες της ομάδας του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το μουσείο του συλλόγου. Ο λόγος για τις παίκτες των Κ15 και Κ17 που μένουν στον Ρέντη. Όπως ανέφεραν σχετικά οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους ήταν μία επίσκεψη που τους δίνει έμπνευση να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να δουλεύουν σκληρά ώστε να γράψουν τη δική τους ιστορία με τα ερυθρόλευκα.
@Photo credits: Instagram ΠΑΕ Ολυμπιακός
