Το Insta Story του Ροντινέϊ: «Μην ξεχνάτε πώς ακόμα και ένα πληγωμένο λιοντάρι παραμένει λιοντάρι»
Ο Ροντινέϊ έκανε μία ανάρτηση με φόντο το βλέμμα ενός λιονταριού. Στο Insta Story του ο έμπειρος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ έγραψε πώς «ακόμα και ένα πληγωμένο λιοντάρι παραμένει λιοντάρι. Μην το ξεχνάτε αυτό! Είναι μακρύς ο δρόμος έως το τέλος». Αυτό το μήνυμα του έμπειρου αμυντικού δείχνει να αφορά στον Ολυμπιακό που προέρχεται από την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και ενώ στις 19 Απριλίου υπάρχει το επόμενο ματς των play offs, που είναι το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (στο γήπεδο της Λεωφόρου).
Ο 34χρονος Ροντινέι έχει φέτος 32 αγώνες στον Ολυμπιακό με 1 γκολ και 6 ασίστ. Συνολικά στους Πειραιώτες - όπου έχει παίξει μπακ και εξτρέμ - έχει 149 αγώνες με 8 γκολ και 28 ασίστ.
