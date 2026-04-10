Η Κ16 του Ολυμπιακού κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Elite Neon Cup, μετά τη νίκη της επί της Μπράγκα στον τελικό (1-0).

Οι νεαροί Ερυθρόλευκοι επικράτησαν της Μπράγκα με 1-0 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο και φέτος, με τον Κωνσταντακόπουλο να σημειώνει το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού.

Να θυμίσουμε ότι στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη αντίστοιχη ομάδα της Σπόρτινγκ, όπου μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, κατάφερε να προκριθεί στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 2-1.

Στην αποστολή των τροπαιούχων ήταν οι:

Βρεττάκος, Ζενελάι, Τσιάβος, Κωνσταντακόπουλος, Ζορμπάς, Τσατσαράγκος, Σιάμπος, Αγγελόπουλος, Σπυράκος, Καψιώτης, Γλαύκου, Ιωαννίδης, Ανυφαντής, Τζιώτζιος, Πετρίδης, Κεραμίδας, Μαρκολέφας, Βγενόπουλος, Μούχαλης, Σεφερλής, Ντόκα, Αγιοβλασίτης, Βιδάλης, Τσαβούρογλου, Μούτας.