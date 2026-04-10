Ολυμπιακός: Η Κ16 κατέκτησε το Elite Neon Cup!
Η Κ16 του Ολυμπιακού θριάμβευσε για δεύτερη σερί χρονιά στο Elite Neon Cup.
Οι νεαροί Ερυθρόλευκοι επικράτησαν της Μπράγκα με 1-0 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο και φέτος, με τον Κωνσταντακόπουλο να σημειώνει το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού.
Να θυμίσουμε ότι στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη αντίστοιχη ομάδα της Σπόρτινγκ, όπου μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, κατάφερε να προκριθεί στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 2-1.
Στην αποστολή των τροπαιούχων ήταν οι:
Βρεττάκος, Ζενελάι, Τσιάβος, Κωνσταντακόπουλος, Ζορμπάς, Τσατσαράγκος, Σιάμπος, Αγγελόπουλος, Σπυράκος, Καψιώτης, Γλαύκου, Ιωαννίδης, Ανυφαντής, Τζιώτζιος, Πετρίδης, Κεραμίδας, Μαρκολέφας, Βγενόπουλος, Μούχαλης, Σεφερλής, Ντόκα, Αγιοβλασίτης, Βιδάλης, Τσαβούρογλου, Μούτας.
