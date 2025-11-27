Απασφάλισε παίκτης της Λίβερπουλ: «Δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή ομάδα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα… σκ@τ@»

Η Λίβερπουλ γνώρισε συντριβή 4-1 από την Αϊντχόφεν, με τον Κέρτις Τζόουνς να παραδέχεται ότι η ομάδα περνά κρίση και πρέπει να αντιδράσει άμεσα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ βλέπουν τη χρονιά της ομάδας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η συντριβή με 4-1 από την Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ ήταν το «κερασάκι» στην τούρτα, με τους «κόκκινους» να μετρούν εννέα ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια. Η ομάδα δείχνει να μην βρίσκει ρυθμό σε καμία διοργάνωση, ενώ η καρέκλα του Άρνε Σλοτ τρίζει επικίνδυνα.

Στο Champions League, η Λίβερπουλ υπέστη ήττα με τρία γκολ διαφορά για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Ίβαν Πέρισιτς εκτέλεσε πέναλτι μετά από χέρι του Φαν Ντάικ. Ο Σομποσλάι ισοφάρισε 10 λεπτά αργότερα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους με γκολ από τους Γκους Τιλ και Κουχαΐμπ Ντριουέχ έφυγαν με το «διπλό».

Η ήττα με 4-1 σήμανε ότι η Λίβερπουλ δέχτηκε τρία ή περισσότερα γκολ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κέρτις Τζόουνς δεν κράτησε τίποτα μέσα του και τόνισε πως δεν έχει δει τόσο κακή ομάδα: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχω λόγια. Έχω ξεπεράσει το στάδιο του θυμού και της θλίψης. Δεν έχω λόγια. Είμαι παίκτης και οπαδός. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή ομάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα σκ@τ@ και αυτό πρέπει να αλλάξει».

Ακόμη ο 24χρονος Άγγλος ανέφερε: «Ξεκινά με το να θέλεις απλώς να είσαι σκληρός μέσα στο γήπεδο, να διεκδικήσεις κάθε φάση, να είσαι δυνατός. Δεν φτάνει μόνο να παίζεις όμορφα με την μπάλα. Πρέπει να πάμε πάνω στον αντίπαλο, να πιέσουμε, και αυτό ξεκινά από εμένα και τους υπόλοιπους. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία».

Συμπλήρωσε: «Δεν πρέπει οι ομάδες που έρχονται στο Άνφιλντ να σκέφτονται ότι θα νικήσουν εύκολα. Παλαιότερα ήταν γήπεδο που μισούσαν να έρχονται. Τώρα πρέπει να δείξουμε ξανά αυτήν την ένταση, να είμαστε δυνατοί χωρίς την μπάλα και να παίξουμε με πάθος όταν την έχουμε».