Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Λίβερπουλ που εξευτελίστηκε (και) από την Αϊντχόφεν μέσα στο «Άνφιλντ» (4-1). Τρίποντο η Παρί σε τρελό ματς κόντρα στην Τότεναμ (5-3).

Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4

Πάρτι της Αϊντχόφεν, κατρακύλα της Λίβερπουλ! Η PSV διέλυσε με 4-1 τους Reds στο «Άνφιλντ» και βρέθηκε στην 15η θέση του Champions League, αφήνοντας τους γηπεδούχους στην 13η. Οι Ολλανδοί έκαναν ό,τι ήθελαν την αντίπαλη άμυνα, εκμεταλλεύθηκαν όλα τα λάθη και έφτασαν σε μια ιστορική επιτυχία. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ με πέναλτι, ωστόσο δέκα λεπτά αργότερα ο Σόμποσζλαϊ έφερε το ματς στα ίσα. Στην επανάληψη η PSV κυριάρχησε και στο 56' ο Τιλ έδωσε ξανά προβάδισμα. Στο 73' ο Ντριους πέτυχε το 3-1 και στις καθυστερήσεις ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 4-1.

Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3

Το... ροντέο του Παρισίου είχε για θριαμβεύτρια την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έμεινε δις πίσω στο σκορ κόντρα στην Τότεναμ αλλά πήρε τη νίκη (5-3) σε ένα τρελό ματς και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας της League Phase, αφήνοντας πίσω της την ήττα από την Μπάγερν την προηγούμενη αγωνιστική. Στη 16η θέση συνεχίζουν οι Spurs.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ριτσάρλισον στο 35' αλλά στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Βιτίνια ισοφάρισε με σουτάρα. Ο Κόλο Μουανί έκανε το 2-1, όμως ο Βιτίνια ισοφάρισε με πέναλτι στο 53' και από αυτό το σημείο κι έπειτα η Παρί γύρισε τα πάντα τούμπα φτάνοντας στο 4-2 με τους Ρουίθ (59') και Πάτσο (65'). Ο Κόλο Μουανί έδωσε κάποια ελπίδα στην Τότεναμ μειώνοντας στο 72' αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο Βιτίνια με νέο πέναλτι έκανε το χατ τρικ και διαμόρφωσε το τελικό 5-3. Με δέκα ολοκλήρωσε το ματς η Παρί, εξαιτίας της αποβολής του Ερναντέζ στις καθυστερήσεις.

Ατλέτικο - Ίντερ 2-1

Με λυτρωτή τον Χιμένες, η Ατλέτικο πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις, νίκησε την Ιντερ 2-1, έφτασε στη 12η θέση, ενώ παράλληλα υποχρέωσε τους Νερατζούρι στην πρώτη ήττα τους. Στο 9ο λεπτό ο Άλβαρες πέτυχε το 1-0, με τους Ιταλούς να πιέζουν, να κάνουν φάσεις, αλλά να μην μπορούν να φέρουν το ματς στα ίσα. Στο β΄μέρος η Ιντερ κατάφερε να ισοφαρίσει, όταν από σέντρα του Μπονι ο Ζιελίνσκι πέτυχε το 1-1. Οι Μαδριλένοι πίεσαν, έβαλαν δύσκολα στους φιλοξενούμενους και στις καθυστερήσεις ο Χιμένες από ασίστ του Γκριεζμάν πέτυχε το 2-1.

Σπόρτινγκ - Μπριζ 3-0

Στην οκτάδα της League Phase πάτησε η Σπόρτινγκ, η οποία «καθάρισε» την Μπριζ του βασικού Χρήστου Τζόλη. Τα Λιοντάρια άνοιξαν το σκορ στο 24' με τον Γκέντα, ενώ στο 31' ο Σουάρες με ένα υπέροχο «τσίμπημα» της μπάλας έκανε το 2-0 δίνοντας σαφές προβάδισμα στους Πορτογάλους. Ο... επίλογος γράφτηκε στο 70ό λεπτό με τον Τρινκάο που διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Από πλευράς Σπόρτινγκ, ο τραυματίας Φώτης Ιωαννίδης ήταν εκτός αποστολής, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκε στον πάγκο χωρίς όμως να αγωνιστεί.

Άιντραχτ - Αταλάντα 0-3

Σημαντικό διπλό για την Αταλάντα, αφού επικράτησε στην Φρανκφούρτη της Άιντραχτ με 3-0. Οι Μπεργκαμάσκι που έμειναν τέταρτο σερί ματς αήττητοι έφτασαν στην 10η θέση, ενώ η Άιντραχτ έπεσε στην 28η. Μέσα σε πέντε λεπτά έγιναν τα πάντα. Ο Λούκμαν στο 60' άνοιξε το σκορ, με τον σκόρερ να μοιράζει στο 62' στον Έντερσον για το 2-0. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 65' ο Ντε Κετελάρε.