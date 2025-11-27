Ο Τζέιμι Κάραγκερ άσκησε δριμεία κριτική σε Φαν Ντάικ και Σαλάχ, μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Τετάρτη (26/11) στο Άνφιλντ την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 1-4, καταγράφωντας την 9η ήττα της στα 12 τελευταία ματς.

Ο πρώην αμυντικός των «reds», Τζέιμι Κάραγκερ, που εργάζεται πλέον ως σχολιαστής σε αγώνες της Premier και του Champions League, άσκησε έντονη κριτική προς τους παίκτες, κυρίως τους πρεσβύτερους και όχι στον προπονητή τον οποίο αποκάλεσε μάλιστα «βασιλιά».

«Η Λίβερπουλ δεν είναι ομάδα που απολύει προπονητές. Η Λίβερπουλ είναι διαφορετική από σχεδόν κάθε ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο προπονητής είναι ο βασιλιάς, ο προπονητής παίρνει χρόνο συμμετοχής. Πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να στηρίζεις τον προπονητή. Είμαι θυμωμένος με τους παίκτες, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής»

«Ο καταλύτης για τη Λίβερπουλ στην αρχή της λαμπρής της πορείας το 2018 με τον Γιούργκεν Κλοπ ήταν οι Άλισον, Φαν Ντάικ και Σαλάχ. Ο Άλισον τραυματίζεται πολύ τώρα, δεν παίζει τόσο. Αλλά βλέπεις τον Φαν Ντάικ και δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν κάποτε, δεν μπορεί να βοηθήσει άλλους παίκτες, χρειάζεται βοήθεια και ο ίδιος, και αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι ένας κανονικός κεντρικός αμυντικός όπως ήμουν εγώ. Δεν είναι πια ο υπεράνθρωπος που ήτανε. Από την άλλη ο Σαλάχ μοιάζει σαν να έχουν κουραστεί τα πόδια του και να μην έχει πια δυνάμεις»

«Δεν μου αρέσει να τους επικρίνω και νομίζω ότι μερικές από τις κριτικές που δέχτηκαν αυτή τη σεζόν ως παίκτες ήταν σκληρές. Πάντα ψάχνεις ηγέτες στην ομάδα σου για να σε βοηθήσουν όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και έχω ασκήσει κριτική στον Σαλάχ εκτός γηπέδου, θέλω να βγει, να δώσει μια συνέντευξη και να μιλήσει στους οπαδούς της Λίβερπουλ για το τι πρόκειται να κάνουν οι παίκτες, για το τι συμβαίνει στα αποδυτήρια, δίνοντας στους οπαδούς την ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν», συμπλήρωσε ο πρώην Άγγλος διεθνής.

Jamie Carragher after PSV loss.



"Liverpool isn't a sacking club. The manager [Arne Slot] is the king. You stick with the manager. I'm angry with the players. I don't like criticizing them. Van Dijk is a normal CB like I was. Mo Salah's legs are gone."

Μέτα και από την χθεσινή της ήττα η Λίβερπουλ «έπεσε» στη 13η θέση και παρέμεινε στους 9 βαθμούς με τον στόχο της πρώτης οκτάδας να αποτελεί πλέον παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την μετέπειτα πορεία των πρωταθλητών Αγγλίας στην διοργάνωση. Άλλωστε και η περσινή νικήτρια του θεσμού, Παρί Σεν Ζερμέν είχε τερματίσει στη 15η θέση της League Phase, αλλά κατάφερε και σήκωσε το τρόπαιο.