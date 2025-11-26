Ο Ελ Καμπί μείωσε στο 81' σε 3-4 για τον Ολυμπιακό και άγγιξε δύο λεπτά αργότερα το 4-4!

Απίθανο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός παλεύει κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο 81' μείωσε σε 3-4 με θαυμάσια κεφαλιά του Ελ Καμπί, σ' εξαιρετική σέντρα από αριστερά του Στρεφέτσα.

Το γκολ του Ελ Καμπί

Στο 83', μάλιστα, ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Δείτε τη φάση