Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ελ Καμπί μείωσε σε 3-4 κι άγγιξε το 4-4
Ο Ελ Καμπί μείωσε στο 81' σε 3-4 για τον Ολυμπιακό και άγγιξε δύο λεπτά αργότερα το 4-4!
Απίθανο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Ολυμπιακός παλεύει κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο 81' μείωσε σε 3-4 με θαυμάσια κεφαλιά του Ελ Καμπί, σ' εξαιρετική σέντρα από αριστερά του Στρεφέτσα.
Το γκολ του Ελ Καμπί
Στο 83', μάλιστα, ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι!
@Photo credits: eurokinissi, Θεόδωρος Χριστοδουλάκης
