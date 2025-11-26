Ο Κιλιάν Μπαπέ γράφει ιστορία στο Champions League με τη Ρεάλ εναντίον του Ολυμπιακού και κυνηγάει Μέσι, Χάαλαντ και Λουίζ Αντριάνο.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Μπαπέ με τα τέσσερα γκολ εναντίον του Ολυμπιακού μπήκε στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα τέρματα σε ένα ματς στο Champions League.

Πλέον κυνηγάει τους Μέσι, Λουίζ Αντριάνο κι Έρλινγκ Χάαλαντ που έχουν πετύχει πέντε γκολ σε έναν αγώνα!

Αναλυτικά οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε ένα ματς της διοργάνωσης.

5 γκολ

Λιονέλ Μέσι – Μπαρτσελόνα 7-1 Λεβερκούζεν (07/03/2012)

Λουίζ Αντριάνο – ΜΠΑΤΕ 0-7 Σαχτάρ (21/10/2014)

Έρλινγκ Χάαλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 7-0 Λειψία (14/03/2023)

4 γκολ