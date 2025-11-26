Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ έγραψε ιστορία με καρέ τερμάτων στο Champions League
Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Μπαπέ με τα τέσσερα γκολ εναντίον του Ολυμπιακού μπήκε στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα τέρματα σε ένα ματς στο Champions League.
Πλέον κυνηγάει τους Μέσι, Λουίζ Αντριάνο κι Έρλινγκ Χάαλαντ που έχουν πετύχει πέντε γκολ σε έναν αγώνα!
Αναλυτικά οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε ένα ματς της διοργάνωσης.
5 γκολ
Λιονέλ Μέσι – Μπαρτσελόνα 7-1 Λεβερκούζεν (07/03/2012)
Λουίζ Αντριάνο – ΜΠΑΤΕ 0-7 Σαχτάρ (21/10/2014)
Έρλινγκ Χάαλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 7-0 Λειψία (14/03/2023)
4 γκολ
- Κιλιάν Μπαπέ - Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 2-4 (26/11/2025)
Μάρκο φαν Μπάστεν – Μίλαν - Γκέτεμποργκ 4-0 (25/11/1992)
Σιμόνε Ιντσάγκι – Λάτσιο - Μαρσέιγ 5-1 (14/03/2000)
Ντάντο Πρσό – Μονακό - Ντεπορτίβο 8-3 (05/11/2003)
Ρουντ φαν Νιστελρόι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σπάρτα Πράγας 4-1 (03/11/2004)
Αντρίι Σεβτσένκο – Φενέρμπαχτσε - Μίλαν 0-4 (23/11/2005)
Λιονέλ Μέσι – Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ 4-1 (06/04/2010)
Μπαφετίμπι Γκομίς – Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Λυών 1-7 (07/12/2011)
Μάριο Γκόμεζ – Μπάγερν - Βασιλεία 7-0 (13/03/2012)
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι – Ντόρτμουντ - Ρεάλ Μαδρίτης 4-1 (24/04/2013)
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς – Άντερλεχτ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-5 (23/10/2013)
Κριστιάνο Ρονάλντο – Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλμε 8-0 (08/12/2015)
Σερζ Γκνάμπρι – Τότεναμ - Μπάγερν 2-7 (01/10/2019)
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι – Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 0-6 (26/11/2019)
Γιόζιπ Ίλιτσιτς – Βαλένθια - Αταλάντα 3-4 (10/03/2020)
Ολιβιέ Ζιρού – Σεβίλλη - Τσέλσι 0-4 (02/12/2020)
Σεμπαστιάν Αλέ – Σπόρτινγκ - Άγιαξ 1-5 (15/09/2021)
Χάρι Κέιν – Μπάγερν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 9-2 (17/09/2024)
