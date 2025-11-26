Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης ο Βινίσους έκανε εντυπωσιακή ντρίμπλα στον Ρέτσο και ο Μπαπέ έκανε το 4-2, πετυχαίνοντας καρέ.

Οκτώ λεπτά μετά το γκολ του Μεχντί Ταρέμι, το οποίο έδωσε «παλμό» στον Ολυμπιακό η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε και τέταρτο γκολ. Στο 60ο λεπτό έπειτα από βαθιά μπαλιά ο Βινίσιους βγήκε στο 1vs1 με τον Ρέτσο, απέφυγε τον αρχηγό των Πειραιωτών με υπέροχη ντρίμπλα, γύρισε την μπάλα προς τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος πρόλαβε με προβολή τον Πιρόλα και έκανε το 4-2.

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε πετύχει χατ τρικ από τον πρώτο ημίχρονο και με τη συμπλήρωση 60 λεπτών πέτυχε καρέ στο Φάληρο.