Ο Ολυμπιακός στις 9 Δεκεμβρίου θ' αντιμετωπίσει την Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός Κ19 πάλεψε, αλλά στο φινάλε λύγισε από την ποιοτική Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0.

Οι Ισπανοί που έχουν 5 στα 5 είναι πρωτοπόροι, ενώ ο Ολυμπιακός υποχώρησε από τη 18η θέση, πριν το ματς, στην 20ή. Σε κάθε περίπτωση κρατάει την τύχη στα χέρια του. Το επόμενο και τελευταίο στη League Phase ματς, είναι στις 9 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν με την Καϊράτ. Το ματς, μάλιστα, λόγω των συνθηκών στη χώρα τον χειμώνα, θα ξεκινήσει στις 9 ώρα Ελλάδας! Τοπική 12 το μεσημέρι. Να σημειωθεί ότι δεν θα δοθούν οκτώ ματς, όπως τις πρώτες ομάδες.

Αναλυτικά η διαδικασία

Διεξάγεται μία ενιαία φάση νοκ άουτ, με μονούς αγώνες, ξεκινώντας από τους 32. Οι ομάδες 1 έως 6 (από τη διαδρομή Champions League) θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες 17 έως 22. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι 20ός και με νίκη στο Καζακστάν θα προκριθεί δεδομένα. Με διαφορετικό αποτέλεσμα, θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι ομάδες που ακολουθούν.

Οι ομάδες 7 έως 16 θα αντιμετωπίσουν τις δέκα ομάδες που προκρίνονται από τη διαδρομή των εγχώριων πρωταθλητών. Εκεί ενδέχεται να είναι ο ΠΑΟΚ, αν ανατρέψει εντός έδρας το εις βάρος του 2-1 από τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Από τη φάση των 16 και μετά, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή κλήρωση.

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί, όπως και στο παρελθόν, με ένα Final Four (ημιτελικοί και τελικός) στο Colovray Sports Centre, Νιόν, Ελβετία.

Φάση νοκ άουτ

Κλήρωση φάσης των 32: 12 Δεκεμβρίου, Νιόν

Φάση των 32: 3/4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση (από φάση των 16 και μετά): 6 Φεβρουαρίου, Νιόν

Φάση των 16: 24/25 Φεβρουαρίου

Προημιτελικά: 17/18 Μαρτίου

Ημιτελικοί: 17 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)

Τελικός: 20 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)

Η βαθμολογία

1. Ρεάλ Μαδρίτης 15

2. Τσέλσι 13

3. Αθλέτικ Μπιλμπάο 13

4. Ατλέτικο Μαδρίτης 13

5. Μπενφίκα 12

6. Κλαμπ Μπριζ 12

--------------------

7. Βιγιαρεάλ 12

8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11

9. Παρί Σεν Ζερμέν 10

10. Μπαρτσελόνα 10

11. Λίβερπουλ 10

12. Τότεναμ 9

13. Μάντσεστερ Σίτι 9

14. Μπορούσια Ντόρτμουντ 9

15. Σλάβια Πράγας 8

16. Ίντερ 8

-------------------------------

17. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 7

18. Κοπεγχάγη 7

19. Άγιαξ 7

20. Ολυμπιακός 7

21. Λεβερκούζεν 7

22. Μονακό 6

-------------------------------

23. Νάπολι 6

24. Αϊντχόφεν 5

25. Γιουβέντους 4

26. Μαρσέιγ 4

27. Αταλάντα 4

28. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4

29. Γαλατασαράι 4

30. Άρσεναλ 3

31. Μπάγερν Μονάχου 3

32. Πάφος 3

33. Καϊράτ Αλμάτι 1

34. Νιούκαστλ 0

35. Καραμπάγκ 0

36. Μπόντο Γκλιμτ 0