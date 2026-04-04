Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, η Λάτσιο κόλλησε στο 1-1 με την Πάρμα εντός έδρας και αποχαιρετά την Ευρώπη.

Η Λάτσιο υποδέχτηκε την Πάρμα έχοντας πάρει ώθηση από τις τρεις συνεχόμενες νίκες της στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, εντούτοις το 1-1 στο Ολίμπικο έκοψε τη φόρα των Λατσιάλι και τους άφησε στο -6 από τις ευρωπαϊκές θέσεις της βαθμολογίας της Serie A με ματς παραπάνω...

Οι Παρμέντσι αιφνιδίασαν τους πρωτευουσιάνους, με τον Ντελπράτο να ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή. Η Λάτσιο ζορίστηκε στη συνέχεια και μάλιστα κινδύνεψε να δεχτεί και δεύτερο γκολ, ωστόσο ένα γκολ του Νόσλιν με σουτ που κόντραρε στο 77' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Για τους φιλοξενούμενους, αγωνίστηκε για 81 λεπτά ο, δανεικός από τον Ολυμπιακό, Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που πήρε κίτρινη κάρτα στο 27'.