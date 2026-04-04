Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε αποστολή στον Ολυμπιακό με 26 παίκτες έχοντας μέσα τον νεαρό Λιατσικούρα και τους 3 του σέντερ φορ.

Δεν είχε κάποια σούπερ έκπληξη η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (που θα είναι solt out) πλην όμως με 26 παίκτες και τόσους ξένους θα κοπούν παίκτες. Πιο συγκεκριμένα στην 26μελή αποστολή των Πειραιωτών για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ από ξένους είναι οι Ορτέγα, Ροντινέϊ, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι (άρα επτά εκ των οποίων πρέπει να κοπούν δύο καθώς ο Γιαζίτζι δεν λογίζεται ως ξένος). Στην αποστολή είναι και ο νεαρός Λιατσικούρας.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

Φορ: Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.