Ολυμπιακός: Αποστολή για την ΑΕΚ με 26 παίκτες, 3 φορ και τον Λιατσικούρα ο Μεντιλίμπαρ
Δεν είχε κάποια σούπερ έκπληξη η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (που θα είναι solt out) πλην όμως με 26 παίκτες και τόσους ξένους θα κοπούν παίκτες. Πιο συγκεκριμένα στην 26μελή αποστολή των Πειραιωτών για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ από ξένους είναι οι Ορτέγα, Ροντινέϊ, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι (άρα επτά εκ των οποίων πρέπει να κοπούν δύο καθώς ο Γιαζίτζι δεν λογίζεται ως ξένος). Στην αποστολή είναι και ο νεαρός Λιατσικούρας.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης.
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο.
Μέσοι: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.
Φορ: Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.
