Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο με την επετειακή φανέλα δίπλα σε Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ
Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται την σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην Αθήνα για το ματς αυτό βρίσκεται και ο Μαρσέλο, με τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ θρύλο να παρακολουθεί αρχικά το παιχνίδι των ομάδων Κ19, όπου παίζει και ο γιος του στην ομάδα της Ισπανίας.
Ο Μαρσέλο που αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, φωτογραφήθηκε με την επετειακή φανέλα των «ερυθρολεύκων» για τα 100 χρόνια, έχοντας δίπλα του δύο επίσης μεγάλους παίκτες των Πειραιωτών, τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.