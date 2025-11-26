Στην Ελλάδα για το ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ βρίσκεται ο Μαρσέλο, με τον Βραζιλιάνο να φωτογραφίζεται με την επετειακή φανέλα δίπλα σε Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ.

Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται την σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην Αθήνα για το ματς αυτό βρίσκεται και ο Μαρσέλο, με τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ θρύλο να παρακολουθεί αρχικά το παιχνίδι των ομάδων Κ19, όπου παίζει και ο γιος του στην ομάδα της Ισπανίας.

Ο Μαρσέλο που αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, φωτογραφήθηκε με την επετειακή φανέλα των «ερυθρολεύκων» για τα 100 χρόνια, έχοντας δίπλα του δύο επίσης μεγάλους παίκτες των Πειραιωτών, τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ.