Οι Πειραιώτες έκαναν γνωστό ένα ακόμα sold out για το γήπεδό τους, που φυσικά αυτήν την φορά αφορά στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Μέσα από τα social media του ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα νέο sold out. Όπως είχε γίνει και στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet αλλά και σε προηγούμενες αναμετρήσεις έτσι και τώρα με την ΑΕΚ οι Ερυθρόλευκοι εξάντλησαν τα εισιτήριά τους. Έχουν μείνει μόνο κάποια VIP για αυτήν την αγωνιστική περίσταση. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι πρώτος στα εισιτήρια ως προς την φετινή αγωνιστική χρονιά. Φέτος έχει κόψει στο σύνολο 363.271 εισιτήρια με μέσο όρο ανά αγώνα στις 30.273.