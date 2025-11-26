Οι Νέοι του Ολυμπιακού το πάλεψαν, έπαιξαν στα ίσια τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά στο τέλος... λύγισαν και ηττήθηκαν με 0-2 για την 5η αγωνιστική του Youth League.

Έτσι έπαιξαν

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Γεωργακόπουλο στην εστία και τους Αλαφάκη, Καρκατσάλη, Μίλισιτς και Σιώζο στην τετράδα της άμυνας. Ο Φίλης με τον Λιατσικούρα ήταν στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Χάμζα μπροστά τους και τον Τουφάκη με τον Κολοκοτρώνη στα άκρα της επίθεσης ενώ ο Βασιλακόπουλος ξεκίνησε στην κορυφή.

Από την άλλη η Ρεάλ ξεκίνησε με τους Γκονθάλεθ, Αγουάδο, Ναβάσκες, Ντίεθ, Ρίβας, Μαρτίνεθ, Μπαρόσο, Ντουράν, Βαλέρο, Σέκο, Λεθκάνο.

Μπήκε δυναμικά η Ρεάλ, το ισορρόπησε ο Ολυμπιακός

Υπό το βλέμμα του Μαρσέλο, η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πίεσε τον Ολυμπιακό στα πρώτα λεπτά, κλέβοντας την μπάλα ουκ ολίγες φορές κοντά στην περιοχή των γηπεδούχων. Παρά τις ευκαιρίες, οι τελικές προσπάθειες των Μαδριλένων ήταν εκτός περιοχής και μακριά από την εστία.

Στο 24ο λεπτό ο Ναβάσκες έκανε το σουτ αλλά ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε την προσπάθεια. Στο 38ο λεπτό ήρθε το πρώτο σουτ από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Φίλη αλλά το πλασέ του σταμάτησε στον αντίπαλο πορτιέρε.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ αλλά το σουτ του Βασιλακόπουλου από πλεονεκτική θέση, σταμάτησε στον Ισπανό τερματοφύλακα.

Ανέβασε ξανά στροφές η Ρεάλ αλλά ο Γεωργακόπουλος της έβαλες... στοπ

Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μαρτίνεθ σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων (49' με 50'). Ο ίδιος παίκτης είχε νέα καλή ευκαιρία στο 58' αλλά ο Γεωργακόπουλος ήταν εκεί.

Οι δύο αντίπαλοι είχαν και άλλες στιγμές που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποκορύφωμα τη φάση του 65ου λεπτού όταν η μπάλα στρώθηκε στον Ισπανό, εκείνος έκανε ένα εντυπωσιακό βόλε αλλά ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το δοκάρι ο Ολυμπιακός, το γκολ η Ρεάλ!

Μετά από συνεχόμενες επιθέσεις της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός βρήκε τον χώρο για να αντεπιτεθεί στο 72ο λεπτό. Ο Γεωργακόπουλος βρήκε με μεγάλη μπαλιά τον Βασιλακόπουλο, εκείνος πάτησε στην περιοχή αλλά το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της αντίπαλος εστίας.

Μία ευκαιρία που έδωσε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά ξεσήκωσε και το κοινό που ήταν στις εξέδρες, όμως το γκολ το βρήκε η Ρεάλ στο 78ο λεπτό. Ο Μαρτίνεθ βρήκε τον Ντίεθ στην περιοχή και εκείνος με άψογο πλασέ νίκησε τον Γεωργακοπούλο για το 0-1.

Στο 90ο λεπτό ο Γεωργακόπουλος είχε ακόμα μία σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Καμπέρο, ωστόσο οι Μαδριλένοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις. Ο Ντιέγο Βιγιάλμπα κέρδισε το πέναλτι και ο Μαρτίνεθ το μετέτρεψε σε γκολ για το τελικό 0-2.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φεύγει με το διπλό από του Ρέντη και τον Ολυμπιακό να μένει για τρίτη σερί αγωνιστική χωρίς νίκη.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Αλαφάκης, Καρκάτσαλης, Μίλισιτς, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Τουφάκης, Χάμζα (82' Κορτές), Σιόζιος, Βασιλακόπουλος (82' Κότσαλος), Φίλης.

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Αγουάδο, Ναβάσκες, Ντίεθ (79' Γκασκόν), Ρίβας, Μαρτίνεθ, Μπαρόσο (66' Βιγιάλμπα), Ντουράν (79' Έντσο Άλβες), Βαλέρο (60' Ορτέγκα), Σέκο (79' Καμπέρο, Λεθκάνο.