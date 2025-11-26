Η Ρεάλ περιμένει ακόμη το «rock and roll» του Αλόνσο, μιας και το ποδόσφαιρο που υποσχέθηκε παραμένει άφαντο και η αμφισβήτηση μεγαλώνει.

Η σχέση του με τον Κιλιάν Μπαπέ, η πίστη του στη δύναμη των δεδομένων και η απαιτητικότητά του απέναντι στους νεαρούς παίκτες: ποια είναι πραγματικά η μέθοδος του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης; Το ερώτημα επιστρέφει επίμονα μετά την περίοδο αστάθειας που διανύει η ομάδα, η οποία έρχεται από τρία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα – την ισοπαλία στο Ελτσε (2-2), το 0-0 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και την ήττα στο Λίβερπουλ (0-1). Στη Μαδρίτη, ένα μικρό στραβοπάτημα μετατρέπεται αμέσως σε κρίση, και ο Αλόνσο βρίσκεται ξανά στην καρδιά της συζήτησης, πριν από το κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Όταν ανέλαβε τη Ρεάλ το καλοκαίρι, ο 44χρονος Βάσκος επέλεξε να μην αντιγράψει πλήρως τον Κάρλο Αντσελότι, ούτε όμως να διαλύσει όλο το οικοδόμημα που άφησε πίσω του ο Ιταλός. Επικοινώνησε με τους ηγέτες της ομάδας, συζήτησε μαζί τους για το παιχνίδι και προσπάθησε να εγκαθιδρύσει μια πιο συλλογική αμυντική φιλοσοφία. Έστειλε εξαρχής το μήνυμα ότι «όλοι αμύνονται», στοχεύοντας κυρίως στους επιθετικούς που πέρσι δεν συνέβαλαν αρκετά στην ανάκτηση μπάλας. Η στενή του σχέση με τον Μπαπέ, τον οποίο προσπάθησε να μετατρέψει σε «πρεσβευτή» του pressing, ήταν μια από τις αλλαγές που ήθελε στο νέο μοντέλο της Ρεάλ.

Ο Αλόνσο εισήγαγε στον σύλλογο μια πολύ πιο συστηματική χρήση δεδομένων, ενώ στο κομμάτι της διαχείρισης των πρωτοκλασάτων παικτών κράτησε τη φιλοσοφία της ψυχραιμίας του Αντσελότι. Πιστεύει στους νέους, αλλά απαιτεί άμεση απόδοση: ο Χάουσεν νιώθει συνεχώς την πίεση, ενώ ο Γκαρσία καλείται κάθε φορά να δικαιολογήσει την παρουσία του στο γήπεδο.

Με τον Ροντρίγκο, ωστόσο, η σχέση είναι πιο σύνθετη, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει προσαρμοστεί εύκολα στον νέο ρόλο του. Όλα αυτά συνθέτουν μια Ρεάλ που αλλάζει, αλλά όχι χωρίς τριγμούς. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης», τα αποδυτήρια εμφανίζονται διχασμένα, ο Τύπος της Μαδρίτης μίλησε ακόμα για χειμερινό… διαζύγιο, ωστόσο το μήνυμα της διοίκησης ήταν ξεκάθαρο «Προπονητής της Ρεάλ είναι ο Τσάμπι Αλόνσο».

Ο έμπειρος ρεπόρτερ του έγκυρου Cadena Ser, Αντόν Μεάνα έδωσε τις δικές του απαντήσεις στο Gazzetta για τον Ισπανό κόουτς, το κλίμα στην αντίπαλο του Ολυμπιακού και τον… Βινίσιους.

Θεωρείς ότι η Ρεάλ βρίσκεται σε κρίση;

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει κρίση γιατί τρία παιχνίδια χωρίς νίκη στη Μαδρίτη μετρούν σαν… συναγερμός. Η ομάδα δεν παίζει καλά εδώ και εβδομάδες: λείπουν ένταση, ταχύτητα και ρυθμός στο δημιουργικό κομμάτι. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως την εικόνα της ομάδας στο γήπεδο.

Η Ρεάλ δείχνει προβλέψιμη, κάθε αντίπαλος προπονητής που μελετά το παιχνίδι της βρίσκει εύκολα τρόπους να της δημιουργήσει προβλήματα. Το κέντρο δεν λειτουργεί, η δημιουργία είναι περιορισμένη και ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει βρει ακόμη ένα δίδυμο μέσων που να επιβάλλεται στο παιχνίδι και να δίνει ταυτότητα.

Γιατί υπάρχει απογοήτευση στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο;

Η απογοήτευση προέρχεται από το γεγονός ότι περίμεναν μια επανάσταση και αντί γι’ αυτό κατάφεραν μια ομάδα που μοιάζει πολύ με εκείνη του Αντσελότι. Δεν έχει εμφανιστεί το «rock and roll» ποδόσφαιρο που είχε υποσχεθεί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η ομάδα είναι στατική, προβλέψιμη, χωρίς αυτοματισμούς, ενώ τα μεγάλα παιχνίδια δείχνουν ότι οι παίκτες δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρη ταυτότητα. Στην Αθήνα, απέναντι στον Ολυμπιακό, παίζονται πολλά περισσότερα από τρεις βαθμοί: παίζεται η αξιοπιστία του προπονητή στα αποδυτήρια.

Τι συμβαίνει με τον Βινίσιους;

Ο Βινίσιους είναι, μαζί με τον Μπαπέ, οι παίκτες – κλειδιά της Ρεάλ. Κι όμως, ο Αλόνσο τον αντικαθιστά τον Βραζιλιάνο συχνά ή τον αφήνει στον πάγκο, κάτι που έχει δημιουργήσει εσωτερικές εντάσεις. Ο Βραζιλιάνος αισθάνεται ότι δεν έχει τον χώρο που είχε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό επηρεάζει τη διάθεσή του. Επιπλέον, η αγωνιστική του εικόνα δείχνει έναν παίκτη που δεν έχει ρόλο προσαρμοσμένο στα δυνατά του σημεία. Ο Τσάμπι βγάζει τη χειρότερη έκδοση του Βίνι.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην άμυνα;

Η Ρεάλ δέχεται φάσεις με ευκολία, γιατί λείπει η ηγετική παρουσία του Ρούντιγκερ, ο οποίος καθοδηγεί τη γραμμή και δίνει ασφάλεια σε όλους. Ο Χάουσεν έχει ταλέντο, αλλά ακόμη χρειάζεται έναν έμπειρο αμυντικό δίπλα του. Χωρίς τον Ρούντιγκερ, η άμυνα δείχνει νευρική και ανεπαρκώς οργανωμένη, ειδικά απέναντι σε ομάδες που πιέζουν ψηλά. Με τόσες απουσίες απόψε, πρέπει το κέντρο και τα μπακ να βοηθήσουν πολύ, πάρα πολύ. Πειθαρχία και συγκέντρωση. Η Ρεάλ ξέρει πως ο Ολυμπιακός θα πιέσει ψηλα, ο Μεντιλίμπαρ είναι εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει η Ρεάλ να είναι προετοιμασμένη, αλλιώς θα συναντήσει δυσκολίες.

Πότε θα βρεί την άκρη στη μεσαία γραμμή;

Το κέντρο είναι ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος». Ο Τσουαμενί είναι απαραίτητος, αλλά δίπλα του λείπει δημιουργία, φαντασία και καθαρό μυαλό. Ο Γκιουλέρ δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του Μόντριτς, δεν είναι Μόντριτς. Ο Καμαβινγκά δεν είναι Κρόος, δεν μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό. Ο Μπέλινγχαμ ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του συστήματος του Τσάμπι και συχνά μοιάζει «χαμένος» μεταξύ των γραμμών. Το αποτέλεσμα είναι μια μεσαία γραμμή που δεν κυριαρχεί και δεν δίνει ταυτότητα στην ομάδα.

Και στην επίθεση;

Στην επίθεση, όλα περιστρέφονται γύρω από τον Μπαπέ, με τρόπο που πολλές φορές περιορίζει τους υπόλοιπους.

Ο Βινίσιους βγάζει την πιο αδύναμη εκδοχή του, ο Ροντρίγκο αναζητά ρόλο και οι συνδυασμοί είναι φτωχοί. Η Ρεάλ δημιουργεί λιγότερες ευκαιρίες από ποτέ, και αυτό δείχνει ότι η επιθετική λειτουργία δεν έχει αποκτήσει συνοχή.