Τα τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα αλλά και τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ρεάλ έχουν φέρει... τρικυμία πριν τον Ολυμπιακό. Είναι, όμως, όντως τόσο άσχημα τα πράγματα;

Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή κι όταν σε 17 ματς δεν έχει κάνει 17 νίκες, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν, δε, δεν έχει νικήσει σε τρία σερί ματς τότε αναρωτιέσαι: «ρε, λες να μην είναι να καλά;».

Βλέποντας και το απουσιολόγιο του Τσάμπι Αλόνσο, βεβαιώνεσαι ότι όντας η «βασίλισσα» είναι πληγωμένη. Όταν, επίσης, διαβάζεις για εσωτερικά προβλήματα και για το ότι υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν τον προπονητή, τότε η σιγουριά μέσα σου για το ότι η Ρεάλ δεν είναι και στα καλύτερά της μεγαλώνει.

Αρχικά, να θυμίσουμε ότι η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας είναι στην Αθήνα με μόλις έναν αμυντικό.

Ο λόγος για τον Ραούλ Ασένθιο. Ο πρόσφατος τραυματισμός του Ντιν Χάουσεν προστέθηκε στη λίστα των υπόλοιπων απόντων αμυντικών. Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καρβαχάλ, Κουρτουά, Μασταντουόνο και Χάσουεν δεν είναι στη διάθεση του Αλόνσο για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Με τη βοήθεια της ανάλυσης της ιστοσελίδας eldesmarque.com, θα εμβαθύνουμε στην κρίση που επικρατεί στην 9 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, λίγες ώρες από τη σέντρα του αγώνα του Φαλήρου με τον Ολυμπιακό.

Μια βαριά ήττα στο Champions League (1-0 από την Λίβερπουλ) και δύο ισοπαλίες στη LaLiga, που επέτρεψαν στη Μπαρτσελόνα να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία, έχουν οδηγήσει ένα μέρος των φιλάθλων να ζητά ακόμη και την απομάκρυνση του Αλόνσο.

Ωστόσο, παίζει πράγματι τόσο άσχημα η Ρεάλ; Υπάρχει κρίση ταυτότητας; Και κυρίως, είναι δικαιολογημένες όλες αυτές οι επικρίσεις;

Τα δεδομένα που στηρίζουν το σύστημα του Τσάμπι Αλόνσο

Σε γενικές γραμμές, τα φετινά στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αντικατοπτρίζουν εικόνα κατάρρευσης. Με μια ματιά στους αριθμούς, η ομάδα παραμένει στην κορυφή της LaLiga παρά τη μέτρια φόρμα της, ενώ βρίσκεται και στις οκτώ καλύτερες του Champions League.

Στο επιθετικό κομμάτι, η Ρεάλ εμφανίζει βελτίωση σε expected goals (xG), σε τελικές προσπάθειες, σε παρουσία στην αντίπαλη περιοχή και σε expected assists σε σχέση με πέρσι. Το αρνητικό σημείο, όμως, είναι ότι ο μέσος όρος των γκολ έχει μειωθεί από τα 2,22 στα 2,11, κάτι που καταδεικνύει πτώση στην αποτελεσματικότητα – γεγονός ανησυχητικό - ειδικά όταν υπάρχει δεδομένη βελτίωση σ' όλους τους υπόλοιπους τομείς.

Η πρόοδος της Ρεάλ… εκτός από τα τρία τελευταία στραβοπατήματα

Στην άμυνα, η επίδραση του Τσάμπι Αλόνσο είναι ακόμα πιο εμφανής. Η Ρεάλ περιορίζει την κατοχή του αντιπάλου, ασκεί μεγαλύτερη πίεση, καταγράφει περισσότερες υψηλές ανακτήσεις μπάλας και περισσότερες αμυντικές ενέργειες στο μισό του αντιπάλου. Παράλληλα, αυξήθηκε και το «αμυντικό ύψος», γεγονός που δυσκολεύει τους αντιπάλους να κρατήσουν την μπάλα και έχει βελτιώσει το PPDA (πάσες που επιτρέπονται πριν από ανάκτηση).

Παρά τις επιμέρους αδυναμίες, υπάρχουν τομείς στους οποίους η βελτίωση είναι ξεκάθαρη. Χαρακτηριστικό είναι το μέσο όρο γκολ που δέχεται η ομάδα: από 1,26 την περσινή σεζόν (86 γκολ σε 68 παιχνίδια) έχει πέσει στα 0,82 στα 17 φετινά ματς (14 γκολ παθητικό).

Ωστόσο, αυτή η εικόνα έχει αλλοιωθεί στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια, όπου οι Μαδριλένοι παρουσιάζουν χειρότερα στατιστικά. Οι ανακτήσεις στο επιθετικό τρίτο έχουν περιοριστεί και η ομάδα έχει επιτρέψει σημαντικά περισσότερες τελικές προσπάθειες.