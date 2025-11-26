Τέλος σε ένα θετικό σερί 34 αγώνων του Φλικ έβαλε η Τσέλσι με την νίκη της με 3-0 απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο.

Η Τσέλσι υποδέχθηκε τη Τρίτη (25/11) στο «Stamford Bridge» τη Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επκράτησε με το επιβλητικό 3-0 σε μία βραδιά που πήγαν τα πάντα λάθος για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αγωνίζονταν με 10 παίκτες για ένα ολόκληρο ημίχρονο μετά τη κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο αμυντικός των Καταλανών, Ρόναλντ Αραούχο στο 44ο λεπτό του αγώνα.

Πέρα από την ήττα, η οποία ο Φλικ παραδέχθηκε ότι ήρθε από δικά του τακτικά λάθη, ο Γερμανός προπονητής κατέγραψε ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο. Πιο συγκεκριμένα χθες βράδυ ήταν η πρώτη φορά που μία ομάδα που προπονεί ο 60 χρόνος τεχνικός δεν κατάφερε να σκοράρει σε ματς Champions League.

Από το ντεμπούτο του Φλικ στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το 2020 στον αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τον Ολυμπιακό στην «Allianz Arena» (2-0), μέχρι και τον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στη Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο (3-3), οι ομάδες που προπονεί ο Γερμανός έβρισκαν πάντα τρόπους να πετυχαίνουν γκολ. Ο Ένζο Μαρέσκα και η Τσέλσι όμως, ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν τελικά να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το αρκετά ενυτπωσιακό σερί.

Μετά και την χθεσινή τους νίκη, οι «μπλε» του Λονδίνου έφτασαν τους 10 βαθμούς και βρίσκονται στη πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League, πολυ κόντα στο να προκριθούν απευθείας στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Αντιθέτως η Μπαρτσελόνα μετα την συντριβή της στο «Stamford Bridge», «βούλιαξε» στη 15η θέση και το όνειρο της πρώτης οχτάδας μοιάζει πλέον μακρινό. Αυτό βέβαια δε σημαίνει και κάτι, καθώς και η περσινή νικήτρια του θεσμού, Παρί Σεν Ζερμέν, τερμάτισε στη 15η θέση στη League Phase, αλλά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια τον Μάιο στο Μόναχο.