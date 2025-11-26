Ο Χάνσι Φλικ παραδέχθηκε σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο, ότι θέλει οι παίκτες του να μοιάζουν περισσότερο με εκείνους της Τσέλσι.

Η Τσέλσι υποδέχθηκε χθες το βράδυ (25/11) στο «Stamford Bridge» τη Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επκράτησε με το επιβλητικό 3-0 σε μία βραδιά που πήγαν τα πάντα λάθος για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αγωνίζονταν κιόλας με 10 παίκτες για ένα ολόκληρο ημίχρονο μετά τη κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο αμυντικός των Καταλανών, Ρόναλντ Αραούχο στο 44ο λεπτό.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης παραδέχτηκε τα τακτικά λάθη που ο ίδιος έκανε και αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου του, σημειώνοντας μάλιστα πως θα ήθελε να δει τους παίκτες του να αγωνίζονται με το πάθος και τη πυγμή με το οποίο αγωνίστηκαν οι πάικτες της Τσέλσι.

«Όταν βλέπεις τους παίκτες της Τσέλσι, τους βλέπεις να παίζουν πιο δυναμικά από τον αντίπαλο τους. Αυτό θέλω και εγώ από την ομάδα μου. Μερικές φορές προσπαθούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, αλλά εδώ εναντίον μιας ομάδας που παίζει στην Premier League και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να παλέψουμε λίγο περισσότερο και να παίξουμε πιο επιθετικά. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε το πρώτο γκολ, αλλά μετά όλα άλλαξαν με την κόκκινη κάρτα».

"We have to play a little bit more aggressive... Chelsea they always have it ... that's what I want from my team!"



Hansi Flick wants Barcelona to play more like Chelsea 👀 pic.twitter.com/28G2aN0nHh — Hayters TV (@HaytersTV) November 25, 2025

Τέλος ο Γερμανός τεχνικός έδωσε μία υπόσχεση στους φίλους των «Μπλαουγκράνα», ότι η όμαδα τους θα γίνεται όλο ένα και καλύτερη και θα βελτιωθεί αισθητά, αρχής γενομένης από τον επόμενο κιόλας αγώνα.

«Θα δούμε μια καλύτερη Μπάρτσα στο μέλλον. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ τώρα. Βλέπω πώς θα προπονηθούμε, από το επόμενο κιόλας ματς. Η ομάδα είναι διαφορετική από ό,τι πριν από έξι εβδομάδες. Οι παίκτες επιστρέφουν και βελτιώνουν την ποιότητα της προπόνησης. Έχω αυτό το συναίσθημα και σκέφτομαι θετικά».