Η Diario As «φωτίζει» τις σκέψεις του Τσάμπι Αλόνσο, ενόψει της αποψινής (26/11, 22:00) αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η πιθανή εντεκάδα των «μερένγκχες».

Το πολύ μεγάλο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προ των πυλών. Απόψε (26/11) στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι Πειραιώτες φιλοξενούν την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα κάνει «κρότο» στην Ευρώπη, ενώ από την άλλη ο Τσάμπι Αλόνσο έφτασε στη χώρα μας έχοντας στις... πλάτες του την δριμεία κριτική που του ασκείται από τα ισπανικά μέσα, καθώς και «τρανταχτές» απουσίες.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Τιμπό Κουρτουά που έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ενώ την τελευταία στιγμή έμειναν εκτός και οι Χάουσεν και Μασταντουόνο. Δεδομένα στα «πιτς» βρίσκονται οι Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Αλάμπα και Ρούντιγκερ. Κάτι που σημαίνει πως ο κόουτς των «μερένγκχες» έχει στη διάθεσή του μονάχα έναν καθαρόαιμο στόπερ, τον Ασένσιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της As, στο τέρμα θα ξεκινήσει ο Αντρέι Λούνιν, που θα πάρει για πρώτη φορά φέτος χρόνο συμμετοχής. Στο δεξί άκρο της άμυνας πρόκειται να δούμε τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ στο αριστερό ο Φραν Γκαρσία. Πλάι στον Ασένσιο στα στόπερ ο Αλόνσο ενδέχεται να τοποθετήσει τον Καρέρας (αριστερός μπακ), ούτως ώστε να μην φέρει πίσω τον Τσουαμενί.

Ο Γάλλος θα παίξει κανονικά στα χαφ, παρέα με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ενώ πιο μπροστά τους θα βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Κιλιάν Μπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ έχουν... τη φανέλα σπίτι, επομένως η τριάδα της επίθεσης θα συμπληρωθεί είτε από τον Μπραχίμ Ντίαζ -που έχει το προβάδισμα-, είτε από τον Αρντά Γκιουλέρ.