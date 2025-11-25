Ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μετά την απώλεια του Κουρτουά

Ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε νοκ-άουτ για το παιχνίδι (26/11, 22:00) κόντρα στον Ολυμπιακό και τη θέση του θα πάρει ένας παίκτης που δεν έχει αγωνιστεί φέτος, ο Αντρέι Λούνιν.

Σημαντικό πλήγμα προέκυψε το πρωί της Τρίτης (25/11) για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Μαδριλένοι, ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα, καθώς διαγνώστηκε από ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Έτσι, τη θέση του πρόκειται να πάρει ένας παίκτης που φέτος δεν έχει ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχή φέτος.

Ο λόγος για τον Αντρέι Λούνιν, τον 26χρονο διεθνή Ουκρανό πορτιέρε που μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει την ευκαιρία του από τον Τσάμπι Αλόνσο, στα συνολικά 17 παιχνίδια της «βασίλισσας» σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Αποτελεί μέλος των «μερένγκχες» ουσιαστικά από το 2018, όταν και αποκτήθηκε από τη Ζόρια Λουγκανσκ έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, αν και μέχρι το 2020 είχε παραχωρηθεί ως δανεικός σε Λεγανές, Βαγιαδολίδ και Οβιέδο.

Με τη φανέλα της Ρεάλ μετράει συνολικά 62 συμμετοχές και 22 clean sheets, ενώ η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 24 Μαϊου, στον αγώνα του περσινού πρωταθλήματος Ισπανίας με αντίπαλο τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.