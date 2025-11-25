Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποστολή της «βασίλισσας» για το σπουδαίο ματς

Μανώλης Μακρόπουλος
Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

bet365

Ο Τσάμπι Αλόνσο έδωσε στη δημοσιότητα την αποστολή των Μαδριλένων για το καθοριστικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00.

Γνωστή είναι πλέον η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) με τον Ολυμπιακό και την 5η αγωνιστική του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος υποδέχονται την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «Γ. Καραϊσκάκης» που αναμένεται... καμίνι με την παρουσία 30 και πλέον χιλιάδων φίλων των Πειραιωτών, σε μια αναμέτρηση καθοριστική για το μέλλον και των δυο ομάδων.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οριστικά εκτός μάχης ο Κουρτουά
Κουρτουά

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τσάμπι Αλόνσο γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, με τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα να μένουν εκτός.

 

Αναλυτικά:

Λούνιν, Φραν Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καρέρας, Ασένθιο, Φραν Γκαρσία, Μεντί, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβερδε, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα