Γνωστή είναι πλέον η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) με τον Ολυμπιακό και την 5η αγωνιστική του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος υποδέχονται την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «Γ. Καραϊσκάκης» που αναμένεται... καμίνι με την παρουσία 30 και πλέον χιλιάδων φίλων των Πειραιωτών, σε μια αναμέτρηση καθοριστική για το μέλλον και των δυο ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τσάμπι Αλόνσο γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, με τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα να μένουν εκτός.

Αναλυτικά:

Λούνιν, Φραν Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καρέρας, Ασένθιο, Φραν Γκαρσία, Μεντί, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβερδε, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας