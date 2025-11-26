Τσιάρτας στην As: «Η Ρεάλ δεν θα επηρεαστεί από τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει»

Ο άλλοτε άσος των ΑΕΚ και Σεβίλλης μίλησε στο ισπανικό μέσο ενόψει του αγώνα των Πειραιωτών με τη «βασίλισσα» (26/11, 22:00), δίνοντας διάφορες ενδιαφέρουσες ατάκες.

Αρκετές ενδιαφέρουσες ατάκες, έδωσε η συνέντευξη του Βασίλη Τσιάρτα, στην ισπανική As. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που ξεχώρισε με την παρουσία του και στο ισπανικό ποδόσφαιρο αγωνιζόμενος για τη Σεβίλλη, μίλησε στο συγκεκριμένο μέσο, με αφορμή φυσικά το αποψινό (26/11, 22:00) πολύ σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Αρχικά, ο Τσιάρτας ανέφερε πως περιμένει την ώρα να προπονήσει, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνεται γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια του κάποια πρόταση, καθώς θεωρεί πως με την εμπειρία του έχει να προσφέρει πράγματα στον χώρο.

Μίλησε φυσικά για το πέρασμά του από την Ανδαλουσία, το «10» που φόρεσε τόσο ο ίδιος όσο και ο Μαραντόνα, αλλά και την ικανότητά του στις εκτελέσεις φάουλ, πριν η κουβέντα πάει στο αποψινό ματς. Εκεί, ανέφερε πως οι παίκτες της Ρεάλ δεν θα επηρεαστούν από την ατμόσφαιρα του «Καραϊσκάκης», καθώς έχουν συνηθίσει να παίζουν υπό τέτοιες συνθήκες.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους», λέγοντας πως η εμφάνιση απέναντι στην Αϊντχόφεν (1-1) του άρεσε πολύ, καθώς είδε μια κυριαρχική ομάδα. Τέλος, αποκάλεσε ηγέτη τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είχε τα καλύυτερα να πει για Ποντένσε, Ζέλσον, Ελ Καμπί και Ταρέμι.

Μένεις ακόμα στην Αθήνα;

«Ναι. Είμαι ήρεμος και περιμένω μια ευκαιρία να γίνω προπονητής. Νομίζω ότι την αξίζω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχω λάβει καμία ενδιαφέρουσα προσφορά. Δεν με πειράζει η Ελλάδα ή η Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω με βάση την εμπειρία μου στο γήπεδο».

Τι είδους ατμόσφαιρα μπορεί να περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκης;

«Η ατμόσφαιρα δεν έχει την ίδια επίδραση όπως πριν. Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τεράστια γήπεδα, δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν, όσο δυνατοί κι αν είναι. Η ατμόσφαιρα απλώς δεν τους επηρεάζει πλέον τόσο πολύ».

Οι έντεκα στο γήπεδο σίγουρα θα παλέψουν...

«Πολύ. Σίγουρα θα παλέψουν εναντίον της Ρεάλ. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, θυμούμενοι τη συντριβή με 6-1 από την Μπάρτσα πριν από ένα μήνα, αλλά σε εκείνον τον αγώνα υπήρξε μια άδικη αποβολή και ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι που επηρέασε ολόκληρο το παιχνίδι. Οι παίκτες τα παράτησαν και με ενόχλησε πολύ που δεν πάλεψαν με περισσότερη αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά».

Γιατί;

«Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας, ο Μεντιλιμπάρ θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα του, είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και εναντίον της PSV, στον τελευταίο αγώνα τους για το Champions League, είδα μια ομάδα που μου άρεσε πολύ. Κέρδισαν και κυριάρχησαν, μέχρι την ισοφάριση στο 93ο λεπτό, εναντίον μιας ομάδας που είχε σκοράρει έξι γκολ εναντίον της Νάπολι. Έδωσαν πολύ καλή εντύπωση».

Ποιο είναι το δυνατό τους σημείο;

«Μία από τις τακτικές τους είναι το υψηλό πρέσινγκ για να διαταράξουν το παιχνίδι ανάπτυξης του αντιπάλου. Οι τέσσερις επιθετικοί συν οι δύο αμυντικοί μέσοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να διατηρήσουν αυτή την πίεση για ολόκληρο τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Περιμένω να το κάνουν σε ορισμένες φάσεις, αλλά σταθερά απαιτεί μια προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να σοκαριστούν αν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπεράσει αυτή την πίεση και εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνά της με την ταχύτητα των Βινίσιους και Μπαπέ».

Ποιος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε ατομικό επίπεδο;

«Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί παίκτες. Ο Ποντένσε είναι δυναμικός και πάντα δημιουργεί προβλήματα, και ο Μαρτίνς είναι πολύ γρήγορος. Και οι δύο, μαζί με τον Τσικίνιο, που παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι απρόβλεπτοι. Στην επίθεση, ο Ελ Καάμπι έχει μάτι για το γκολ, παίζει καλά με την πλάτη στην εστία και είναι σε καλή φόρμα. Ο Ταρέμι ​​σκοράρει επίσης τελευταία. Δεν υπάρχει σούπερ σταρ, αλλά υπάρχει μια συμπαγής ομάδα που συνεργάζεται πολύ καλά. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και η Ρεάλ θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να κερδίσει εδώ».

Είναι ο Μεντιλιμπάρ ο μεγάλος ηγέτης;

«Απολύτως. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα. Έδωσε στην ομάδα ταυτότητα. Πριν έρθει, η ομάδα είχε έξι διαφορετικούς προπονητές σε ενάμιση χρόνο. Κέρδισε την Περιφέρεια, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και η ηγεσία του είναι αδιαμφισβήτητη».

Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει με αμφιβολίες…

«Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν ήταν καλά και αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα είναι πρόθυμοι να εξιλεωθούν. Η ομάδα βρίσκεται στη μέση μιας φάσης ανοικοδόμησης και προσπαθεί να επιβάλει το στυλ της. Ο χρόνος περνάει για όλους και η τριάδα Κρόος-Μόντριτς-Κασέμιρο, που καθόρισε μια εποχή, δεν θα επιστρέψει. Οι τωρινοί παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι, δεδομένης της νεαρής ηλικίας πολλών παικτών και του βάρους του σήματος, θα χρειαστούν μερικά ακόμη χρόνια για να χτίσουν μια ομάδα που να μοιάζει με αυτήν που ήταν πριν».

Φοβούνται τον Μπαπέ

«Και ποιος δεν φοβάται τον Μπαπέ; Στην περίοδο προσαρμογής του, σκόραρε 44 γκολ και τώρα είναι πιο χαλαρός. Φαίνεται πιο άνετος και πολύ αποφασιστικός, παρόλο που δεν έχει σκοράρει σε τρία παιχνίδια. Τον βλέπω περισσότερο σαν τον Μπενζεμά παρά σαν τον Κριστιάνο. Έχει την ελευθερία να κινείται σε όλο το επιθετικό μέτωπο και με την ταχύτητα και τα τελειώματά του, τιμωρεί τους αντιπάλους. Είναι το φως που φωτίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν βλέπω άλλους, όπως τον Βινίσιους και τον Ροντρίγκο, όπως ήταν παλιά, και το να βασίζεται κανείς μόνο σε έναν παίκτη στην επίθεση δεν είναι καλό. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξαρτάται πάρα πολύ από τον Μπαπέ».