Μία ευχάριστη έκπληξη είχαν οι παίκτες και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού καθώς ο Κώστας Φορτούνης τους επισκέφτηκε στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη.

Είναι γνωστή η δυνατή σχέση του Ολυμπιακού με τον Κώστα Φορτούνη και το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών παρά την αποχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού για την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία.

Για τους παίκτες των Πειραιωτών υπήρξε μία ιδιαίτερη έκπληξη στην προπόνηση της Πέμπτης (4/12) καθώς ο 33χρονος ποδοσφαιριστής επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο του Ρέντη και τα είπε με τους ανθρώπους της ομάδας αλλά και παλιούς συμπαίκτες του.

Φυσικά είχε και ένα όμορφο τετ-α-τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Από εκεί και πέρα, το συμβόλαιο του Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν είναι μυστικό πως ο ίδιος θα ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στα «ερυθρόλευκα» και μένει να φανεί η συνέχεια.

Να θυμίσουμε πως φέτος σε 10 αγώνες είναι εξαιρετικός με απολογισμό 4 γκολ ενώ είναι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με συνολικά 9.