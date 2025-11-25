Ρεάλ Μαδρίτης: Με μόλις έναν στόπερ η αποστολή με τον Ολυμπιακό
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πολλαπλά είναι τα προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης για το προσεχές ματς απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League (26/11, 22:00). Ένα από τα βασικότερα ζήτημα που καλείται να βρει λύσεις ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν είναι άλλο από τις απουσίες στο κέντρο της άμυνας!
Η Ρεάλ ταξιδεύει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό με μόλις... έναν «καθαρό» κεντρικό αμυντικό! Ο λόγος για τον Ραούλ Ασένθιο. Ο πρόσφατος τραυματισμός του Ντιν Χάουσεν προστέθηκε στη λίστα των υπόλοιπων απόντων αμυντικών. Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καρβαχάλ, Κουρτουά, Μασταντουόνο και Χάσουεν δεν είναι στη διάθεση του Αλόνσο για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».
Οι αμυντικοί που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Ρεάλ είναι οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Φραν Γκαρθία και Μεντί. Στα θετικά πάντως για τον Αλόνσο είναι η επιστροφή του Ορελιέν Τσουαμένι που θα μπορούσε να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας των Μερένγκες.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025
🆚 @olympiacosfc pic.twitter.com/jVJ8JxGmGb
