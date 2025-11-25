Μετά τον Τιμπό Κουρτουά, ποιοι είναι οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που θα απουσιάσουν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ποιοι παραμένουν αμφίβολοι;

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στην Αθήνα για το κρίσιμο παιχνίδι του Champions League με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» (Τετάρτη 26/11, 22:00), έχοντας να αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Η απουσία του Τιμπό Κουρτουά είναι πλέον οριστική, καθώς ο Βέλγος τερματοφύλακας εγκατέλειψε την προπόνηση στο Valdebebas, εξαιτίας οξείας γαστρεντερίτιδας. Έτσι, δε θα βρίσκεται στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αθήνα σήμερα (25/11) το μεσημέρι.

Ο Αντρέι Λούνιν, επομένως θα αδράξει την ευκαιρία και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τη Βασίλισσα. Η αρχική εκτίμηση ήταν πως θα έκανε ντεμπούτο στους «32» του Copa del Rey τον Δεκέμβριο, ωστόσο θα πάρει γάντια βασικού στο ματς στο Φάληρο. Στην προπόνηση των Μερένγκες συμμετείχαν και οι νεαροί τερματοφύλακες Φραν Γκονθάλεθ και Χάβι Ναβάρο που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας.

Οι αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Στα υπόλοιπα προβλήματα της Ρεάλ φαίνεται να προστίθεται και ο Ντιν Χάουσεν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με την Έλτσε στη La Liga με ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο νεαρός στοπερ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι στο «Γ.Καραϊσκάκης». Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τον Φράνκο Μασταντουόνο, που αν και προπονήθηκε κανονικά, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή ή όχι.

🚨 BREAKING: Dean Huijsen is currently NOT training with the team. pic.twitter.com/hnyNB8pzcN November 25, 2025

Αβεβαιότητα υπάρχει επίσης για τους Τσουαμένι και Ρούντιγκερ. Παρότι αρχικά υπολογίζονταν για το ταξίδι στην Ελλάδα, με τα δημοσιεύματα μάλιστα να αναφέρουν ότι ο Γερμανός θα επιστρέψει απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Αμφότεροι απουσίασαν από τη σημερινή προπόνηση, κάτι που θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή τους.

Εκτός επιλογών παραμένουν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Μιλιτάο και Καρβαχάλ, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αποθεραπείας από τους τραυματισμούς τους.

Με όλα αυτά τα αγωνιστικά προβλήματα συσσωρευμένα, ο Τσάμπι Αλόνσο καλείται να διαχειριστεί έναν… αποδεκατισμένο κορμό, την ώρα που τα εσωτερικά ζητήματα στην ομάδα «τρέχουν». Η θέση του Ισπανού στον πάγκο της Βασίλισσας παρουσιάζεται ως επισφαλής και δε λείπουν οι αναφορές ότι το ματς με τον Ολυμπιακό θα είναι σαν... τελικός για τον ίδιο.