Η στήριξη της Ρεάλ Μαδρίτης προς τον Τσάμπι Αλόνσο είναι ξεκάθαρη και ακλόνητη, όπως υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η «Marca».

Το κλίμα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για το Champions League είναι ιδιαίτερα τεταμένο. Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Βασίλισσας, που πλέον μετράει τρεις σερί αναμετρήσεις χωρίς νίκη σε La Liga και Ευρώπη, δεν βοηθάνε την κατάσταση.

Ως εκ τούτου, η πίεση προς το πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο έχει αρχίσει να σφίγγει τον Ισπανό τεχνικό, με τα ισπανικά Μέσα να κάνουν λόγο ακόμη και για το μέλλον του στον πάγκο της Ρεάλ σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Παρ' όλα αυτά, η «Marca» αναφέρει ότι η θέση του Αλόνσο δεν βρίσκεται υπό αμφισβήτηση στους κόλπους της ομάδας που στηρίζει τον Ισπανό παρά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Η καταλληλότητα του Αλόνσο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ενώ η επικρατούσα άποψη είναι πως αποτελεί την ιδανική επιλογή για να οδηγήσει μπροστά τη Ρεάλ στην μετά-Αντσελότι εποχή.

Η θέση της Ρεάλ είναι ξεκάθαρη, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει το δημοσίευμα της «Marca»: «Ο Αλόνσο είναι το αφεντικό».