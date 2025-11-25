Τα ισπανικά μέσα σχολιάζουν την απουσία του Κουρτουά από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, το οποίο χαρακτηρίζουν «κόλαση».

Η επικείμενη απουσία του Τιμπό Κουρτουά από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης τη Τετάρτη (26/11) κόντρα στον Ολυμπιακό στον Πειραία, εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας που ταλαιπωρεί τον Βέλγο πορτιέρε, έχει γίνει μεγάλο θέμα στα ισπανικά μέσα, που σχολιάζουν ποικιλοτρόπως το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η εφημερίδα «AS» για παράδειγμα αναφέρει πως ο Κουρτουά θα είναι απών από τον αγώνα στην «ελληνική κόλαση», εννόωντας ότι η ατμόσφαιρα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα είναι αποπνικτική για τους «μερένχες» χάριν στην παρουσία των χιλιάδων ερυθρόλευκων φιλάθλων.

Πιο συγκεκριμένα το κεντρικό θέμα της AS σήμερα σημειώνει ότι: «Στην κόλαση της Ελλάδας, χωρίς τον Κουρτουά και με τον Χάουσεν σε σοβαρή αμφιβολία».

Η αλήθεια είναι πως πέρα από τον 33χρόνο κίπερ, η Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται στην Αθήνα με σοβαρές απουσίες, ιδίως στην άμυνα της καθώς πέρα από τον Κουρτουά που με ανακοίνωση του ο σύλλογος γνωστοποίησε την απουσία του, αμφίβολοι θεωρούνται οι Χάουσεν, Τσουαμενί, Μασταντουόνο και Ρούντιγκερ, ενώ εκτός παραμένουν κανονικά οι τραυματίες Μιλιτάο και Καρβαχάλ.