Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/02) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Για την ΑΕΛ Novibet μη διαθέσιμοι θα είναι οι τραυματίες Σουρλής και Μελίσσας. Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε και Ενγκόι.