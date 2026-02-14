ΑΕΛ Novibet: Εκτός οι τραυματίες Σουρλής και Μελίσσας
Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/02) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
Για την ΑΕΛ Novibet μη διαθέσιμοι θα είναι οι τραυματίες Σουρλής και Μελίσσας. Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε και Ενγκόι.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της ΑΕΛ Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.