Μπαπέ: Αποχώρησε από την αποστολή της Γαλλίας με ενοχλήσεις, αλλά εθεάθη σε γήπεδο πάντελ πριν τον Ολυμπιακό!
Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των Γάλλων φιλάθλων, εξαιτίας της στάσης του Κιλιάν Μπαπέ, απέναντι στην Εθνική ομάδα. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποχωρήσει από την αποστολή του Ντιντιέ Ντεσάν για το ματς με το Αζερμπαϊτζάν (16/11, 1-3) στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Ο λόγος είναι πως ο 26χρονος είχε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του, και, κρίθηκε καλύτερο να επιστρέψει στη Μαδρίτη, για περαιτέρω εξετάσεις και «προστασία». Τα πράγματα όμως δεν έγιναν ακριβώς έτσι.
Όπως αποκαλύφθηκε μέσω των social media αλλά και της L'Equipe, ο Γάλλος σταρ δεν ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, αλλά βρέθηκε στο Ντουμπάι, όπου εθεάθη να σε γήπεδο πάντελ, προκαλώντας την έκρηξη των φίλων των «Τρικολόρ».
Η Γαλλική Ομοσπονδία διέρρευσε πως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη στάση του ποδοσφαιριστή, καθώς από τη μεριά της ενημέρωσε επίσημα για τους λόγους που εκείνος αποχώρησε, ρίχνοντας το... φορτίο στην «βασίλισσα». Και όλα αυτά, λίγες μόνο ημέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League.
🔴 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗔̀ 𝗗𝗨𝗕𝗔𝗜̈ 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧 𝗔𝗭𝗘𝗥𝗕𝗔𝗜̈𝗗𝗝𝗔𝗡 – 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 🤯— Vibes Foot (@VibesFoot) November 18, 2025
Censé passer des examens avec le Real Madrid suite à son inflammation avec la cheville, il a été aperçu dans un club de padel. 🧐 pic.twitter.com/vuPWQIf9WM
