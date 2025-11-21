Ο Γάλλος αστέρας έφυγε από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας εξαιτίας ενοχλήσεων στον αστράγαλο, ωστόσο εθεάθη σε γήπεδο πάντελ πριν την Έλτσε (23/11) και τον Ολυμπιακό (26/11).

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των Γάλλων φιλάθλων, εξαιτίας της στάσης του Κιλιάν Μπαπέ, απέναντι στην Εθνική ομάδα. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποχωρήσει από την αποστολή του Ντιντιέ Ντεσάν για το ματς με το Αζερμπαϊτζάν (16/11, 1-3) στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο λόγος είναι πως ο 26χρονος είχε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του, και, κρίθηκε καλύτερο να επιστρέψει στη Μαδρίτη, για περαιτέρω εξετάσεις και «προστασία». Τα πράγματα όμως δεν έγιναν ακριβώς έτσι.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσω των social media αλλά και της L'Equipe, ο Γάλλος σταρ δεν ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, αλλά βρέθηκε στο Ντουμπάι, όπου εθεάθη να σε γήπεδο πάντελ, προκαλώντας την έκρηξη των φίλων των «Τρικολόρ».

Η Γαλλική Ομοσπονδία διέρρευσε πως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη στάση του ποδοσφαιριστή, καθώς από τη μεριά της ενημέρωσε επίσημα για τους λόγους που εκείνος αποχώρησε, ρίχνοντας το... φορτίο στην «βασίλισσα». Και όλα αυτά, λίγες μόνο ημέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League.