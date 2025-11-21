Μπαπέ: Αποχώρησε από την αποστολή της Γαλλίας με ενοχλήσεις, αλλά εθεάθη σε γήπεδο πάντελ πριν τον Ολυμπιακό!

Μανώλης Μακρόπουλος
mbappe_france

bet365

Ο Γάλλος αστέρας έφυγε από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας εξαιτίας ενοχλήσεων στον αστράγαλο, ωστόσο εθεάθη σε γήπεδο πάντελ πριν την Έλτσε (23/11) και τον Ολυμπιακό (26/11).

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των Γάλλων φιλάθλων, εξαιτίας της στάσης του Κιλιάν Μπαπέ, απέναντι στην Εθνική ομάδα. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποχωρήσει από την αποστολή του Ντιντιέ Ντεσάν για το ματς με το Αζερμπαϊτζάν (16/11, 1-3) στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο λόγος είναι πως ο 26χρονος είχε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του, και, κρίθηκε καλύτερο να επιστρέψει στη Μαδρίτη, για περαιτέρω εξετάσεις και «προστασία». Τα πράγματα όμως δεν έγιναν ακριβώς έτσι.

Δείτε Επίσης

Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Μπαπέ από το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας: Η κατάσταση της υγείας του λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό
Μπαπέ

Όπως αποκαλύφθηκε μέσω των social media αλλά και της L'Equipe, ο Γάλλος σταρ δεν ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, αλλά βρέθηκε στο Ντουμπάι, όπου εθεάθη να σε γήπεδο πάντελ, προκαλώντας την έκρηξη των φίλων των «Τρικολόρ».

 

Η Γαλλική Ομοσπονδία διέρρευσε πως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη στάση του ποδοσφαιριστή, καθώς από τη μεριά της ενημέρωσε επίσημα για τους λόγους που εκείνος αποχώρησε, ρίχνοντας το... φορτίο στην «βασίλισσα». Και όλα αυτά, λίγες μόνο ημέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα