Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Μπαπέ από το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας: Η κατάσταση της υγείας του λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη προπονητικό κέντρο της εθνικής του ομάδας και επιστρέφει στη Μαδρίτη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Γαλλίας και επιστρέφει εκτάκτως στη Μαδρίτη για να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, καθώς ταλαιπωρείται με φλεγμονή στον αστράγαλο του, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ο 26χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε δύο γκολ εναντίον της Ουκρανίας την Πέμπτη (13/11) στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε, ανέβασε το σύνολο των τερμάτων του στα 400, όμως δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα των «τρικολόρε» εναντίον του Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού την Κυριακή (16/11).

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από κοινού από τον Ντιντιέ Ντεσάν και το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, δικαιολογήθηκε από το γεγονός ότι ο αστράγαλός του Γάλλου διεθνή εξακολουθεί να είναι πρησμένος και να τον πονάει.

🚨⛔️ Kylian Mbappé leaves France camp and returns to Madrid due to inflammation in his right ankle. pic.twitter.com/BNa4oaYtfF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

Τον Εμπαπέ θα ακολουθήσει πίσω στη Μαδρίτη και ο συμπαίκτης του στους «μερένχες» Εντουάρντο Καμαβίνγκα που αποχώρησε με «ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό», καθώς και ο Μάνου Κονέ που ενσωματώθηκε κανονικά στις προπονήσεις της Ρόμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται ξανά στη LaLiga την Κυριακή 23 Νοεμβρίου κόντρα στην Έλτσε, προτού ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League στις 26 Νοεμβρίου.

