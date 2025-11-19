Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η είδηση θα ήταν να μείνει έστω κι ένα εισιτήριο απούλητο.

Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε sold out για το ματς της 5ης αγωνιστικής του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία εβδομάδα πριν την αναμέτρηση (26/11 στις 22.00), τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» στο «Γ. Καραϊσκάκης» εξαφανίστηκαν.

Φυσικά για το συγκεκριμένα ματς και γήπεδο με την τριπλάσια χωρητικότητα δεν θα ήταν αρκετό.

Είναι απίθανο και Ολυμπιακό φαινόμενο. Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων, όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν, για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αριθμός - ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός